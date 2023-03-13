因應國際洗錢資恐評鑑　調查局邀APG虎克博士專題演講

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金管會、行政院洗防辦、法務部、法務部調查局經濟犯罪防制處及庫幣科技有限公司就虛擬資產相關議題做報告，與會人員涵蓋我國防制洗錢業務相關機關、指定之非金融事業或人員（DNFBP）相關同業公會、虛擬資產服務提供商及第三方支付業者等代表約150人出席研討活動。
調查局表示，我國是APG的創始會員國，APG是FATF在亞太地區的區域性防制洗錢組織，為推動區域內防制洗錢、打擊資恐領域的跨境合作，促進相關國家或地區共同遵守並執行國際公認的防制洗錢及打擊資恐標準，特別是FATF的「40項建議」。
因此，APG透過定期相互評鑑的作法，邀請會員國有關法律、金融監理、執法機關、金融情報中心等領域專家，組成相互評鑑團赴受評鑑國家實施現地考察，以評鑑會員國金融監理、法律制度及執法機關的國際標準遵循及成效。我國2019年接受APG第3輪相互評鑑獲核一般追蹤（Regular Follow-up）評等佳績，每2年提交1份後續追蹤報告，將於今年10月1日前須提交第2次後續追蹤報告。
研討會重點在於探討虛擬資產及虛擬資產服務提供者在防制洗錢與打擊資恐所暴露之風險、國際組織對此之要求標準、各國遵循現況及所面臨之挑戰、國內在監理及執法現況，以及未來可精進之面向等，期能透過公私協力，共同戮力遏止透過虛擬資產進行洗錢、資恐等犯罪行為。虎克博士此行還將拜會相關主管機關進行業務交流，協助我國制訂政策及修正法規。