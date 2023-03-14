情人節各科系怎把妹？醫學系「粗暴6字」贏了：根本讀錯
一年一度的白色情人節又來臨了，除了有情侶的人都會一起慶祝外，還是單身的人如果在這天「脫魯」肯定也是相當的甜蜜又浪漫。而就有網友熱議「如果要用一句話把妹的話，依照你的科系應該怎麼說？」貼文引起廣大迴響，其中像是旅館管理系、物理系等獨特科系都超爆笑，而醫學系則是簡單又粗暴，引起不少討論。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在「Dcard」貼文指出「假設用自己的科系要把妹的話，請大家造樣造句」他也貼出幾個科系做出舉例，例如政治系「妳是我心中最軟的那一塊」、園藝系「妳是我的花朵」、森林系「我願意為了妳一棵樹，放棄整座森林」、護理系「我不會弄疼妳的」、化學系「我想跟妳起化學反應」等等。
然而除此之外，還有更多爆笑的答案，例如有旅館管理系同學表示「我們可以去參觀房間........」結果讓所有網友全笑翻；另外還包括物理系高招提到「墜入愛河是不干重力的事」；而最受矚目的醫學系則直接說出「妳好，我醫學系」完勝所有科系，帥度大提升讓網友服了表示「醫學系真粗暴」、「來生一定會唸醫學系的，這一生讀錯不能重來」。
而事實上，過去蝦皮購物就也曾經因應情人節做出精緻的梗圖，理科的告白情話有化學系的「你的鎂，奪走了我的鋅」和數學系的「妳是 log5 ，我是 log2 ，我倆相加才能為 1 」更多科系專業內容，當時也是讓網友讚不絕口，而醫學系也同樣是「妳好，我醫學系」，簡單又粗暴把妹金句，讓不少人指出跟政治系的「我爸連戰」大概是異曲同工之妙，相當有趣。