台宏邦交生變？綠委：中國欲抹去台灣存在事實

我是廣告 請繼續往下閱讀
趙天麟指出，中國對台外交打壓不遺餘力，特別是國家主席習近平完成第3任國家主席連任後，繼續對台攻擊打壓，相信會引起國際社會更大憤怒，但在還沒有最後結果前，希望政府持續鞏固邦誼。
對於先前密克羅尼西亞有意以以金援作為條件與台建交，台灣是否重回金援外交老路，趙天麟認為，與理念相近國家交往，透過經建支持、改善環保、促進婦權或勞權等公益項目的合作，都有別於國民黨早年及中共當下，以賄絡政客、毫無財政紀律撒幣的金錢外交，因此支持與期待台灣能與密克羅尼西亞在內的各國深化關係，甚至建交。
羅致政則說，中國對台外交打壓或搶奪邦交國從未停止過，而檯面上看不到的是外交部努力守住邦交國，台灣也要爭取新的邦交國，並守住現有的邦交國，強調外交攻防是國家伸張主權必要努力的方向。
王定宇則分析，宏都拉斯與拉丁美洲是台美重要的外交場域，而中國近年來在拉丁美洲大撒幣、開支票，進行經濟與軍事擴張，並引起區域的緊張，此次台宏事件不僅對台灣影響很大，對美國而言也是重大事件，強調中國無法容忍台灣人的存在，想盡辦法抹去。
王定宇也說，中國挖台邦交國不是新聞，但時間點必定都有特別設計，研判總統蔡英文將在下月過境美國出訪拉丁美洲，中國透過宏都拉斯做出外交動作，是要淡化蔡英文出訪焦點與重要性；而另一說法則是副總統賴清德曾經出訪宏都拉斯，而今日登記總統初選。
王定宇說，目前台灣與宏都拉斯邦交仍在，政府正在密切處理此事，與美國、台灣民主盟國同樣密切關注，一切都尚未定論，但台灣在民主主流國家的外交地位，不會因此事有所減損。
更多「宏都拉斯邦交生變」相關新聞。