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王品隱藏服務曝光！慶祝生日結婚周年　現拍美照烙印特調

▲王品牛排30週年，款待1993年出生的壽星，消費指定套餐免費升級主餐。慶祝生日或結婚週年還有最新隱藏服務，現場拍攝大頭貼烙印於特調飲品端上桌。（圖／記者蕭涵云攝）
▲王品牛排30週年，款待1993年出生的壽星，消費指定套餐免費升級主餐。慶祝生日或結婚週年還有最新隱藏服務，現場拍攝大頭貼烙印於特調飲品端上桌。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/台北報導

王品牛排盛大迎接30週年，4/10前尋找「1993年出生的壽星」消費指定套餐就能免費升級主餐；不是該年壽星也能在4/30前，到店消費2客套餐即贈送「鹽焗澎湖明蝦佐干貝」。現在到王品牛排慶祝生日或結婚週年，還有最新隱藏服務，現場為你拍攝大頭貼美照，烙印於特調飲品端上桌，有夠驚喜。

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王品集團創始品牌「王品牛排」歡慶30週年號召消費者款待自己，不只推陳出新陸續打造「澳洲和牛佐海大蝦」、「王品牛小排佐松露菲力」等的多樣新主餐，還邀1993年壽星站出來！即日起至4/10，招待與王品牛排同為「1993年出生的壽星」，到店消費消費1,790元套餐並出示證件，就能免費升級任一款1,990元主餐；不是壽星也沒關係，只要4/30前到店消費2客套餐，出示品牌官網優惠畫面，也會大方送上 「鹽焗澎湖明蝦佐干貝」一份。

▲快對身分證！王品牛排歡慶30週年，即日起至4/10，招待「1993年壽星」免費升級主餐；不是壽星到店消費2客套餐，也大方送上 「鹽焗澎湖明蝦佐干貝」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲快對身分證！王品牛排歡慶30週年，即日起至4/10，招待「1993年壽星」免費升級主餐；不是壽星到店消費2客套餐，也大方送上 「鹽焗澎湖明蝦佐干貝」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲澳洲和牛搭配主廚特製奶油白醬，，佐以茄汁煨煮海大蝦，「澳洲和牛佐海大蝦」一次大啖海陸雙重美味。（圖／記者蕭涵云攝）
▲澳洲和牛搭配主廚特製奶油白醬，，佐以茄汁煨煮海大蝦，「澳洲和牛佐海大蝦」一次大啖海陸雙重美味。（圖／記者蕭涵云攝）
再偷偷告訴大家，過去到王品牛排慶祝節日，總能獲得意外小驚喜，現在三十而立也有最新隱藏服務，只要慶祝生日、結婚週年，告知服務生便將現場為你拍攝大頭貼，當場把美照烙印於特調飲品端上桌，業者還低調透露，沒有當日或當週的時間限制，也不用查看身分證，以回饋款待的精神，歡迎消費者在王品牛排度過特別時刻。

另外，王品集團全新平價鐵板燒品牌「就饗鐵板燒」也正式插旗台北市東區商圈，主打400元有找的超飽食海陸大餐，試營運期間就已訂位爆滿。開幕即日起至3月底前，無懼缺蛋危機霸氣寵粉，只要內用填寫消費體驗調查表，每人都能「免費吃雞蛋」！而且出示身分證對中1碼「9」，就能享有單客套餐79折！

▲王品牛排最新隱藏服務，由服務生現場為你拍攝大頭貼美照，烙印於特調飲品端上桌。（圖／記者蕭涵云攝）
▲王品牛排最新隱藏服務，由服務生現場為你拍攝大頭貼美照，烙印於特調飲品端上桌。（圖／記者蕭涵云攝）

王品就饗鐵板燒開幕「免費吃雞蛋」　對中身分證套餐79折

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