王品隱藏服務曝光！慶祝生日結婚周年 現拍美照烙印特調
王品牛排盛大迎接30週年，4/10前尋找「1993年出生的壽星」消費指定套餐就能免費升級主餐；不是該年壽星也能在4/30前，到店消費2客套餐即贈送「鹽焗澎湖明蝦佐干貝」。現在到王品牛排慶祝生日或結婚週年，還有最新隱藏服務，現場為你拍攝大頭貼美照，烙印於特調飲品端上桌，有夠驚喜。
記者蕭涵云/台北報導
王品集團創始品牌「王品牛排」歡慶30週年號召消費者款待自己，不只推陳出新陸續打造「澳洲和牛佐海大蝦」、「王品牛小排佐松露菲力」等的多樣新主餐，還邀1993年壽星站出來！即日起至4/10，招待與王品牛排同為「1993年出生的壽星」，到店消費消費1,790元套餐並出示證件，就能免費升級任一款1,990元主餐；不是壽星也沒關係，只要4/30前到店消費2客套餐，出示品牌官網優惠畫面，也會大方送上 「鹽焗澎湖明蝦佐干貝」一份。
再偷偷告訴大家，過去到王品牛排慶祝節日，總能獲得意外小驚喜，現在三十而立也有最新隱藏服務，只要慶祝生日、結婚週年，告知服務生便將現場為你拍攝大頭貼，當場把美照烙印於特調飲品端上桌，業者還低調透露，沒有當日或當週的時間限制，也不用查看身分證，以回饋款待的精神，歡迎消費者在王品牛排度過特別時刻。
另外，王品集團全新平價鐵板燒品牌「就饗鐵板燒」也正式插旗台北市東區商圈，主打400元有找的超飽食海陸大餐，試營運期間就已訂位爆滿。開幕即日起至3月底前，無懼缺蛋危機霸氣寵粉，只要內用填寫消費體驗調查表，每人都能「免費吃雞蛋」！而且出示身分證對中1碼「9」，就能享有單客套餐79折！