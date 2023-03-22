草皮下的隱藏學問1／聘美MLB等級！運動草皮怎麼蓋

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目前台灣的運動草皮，較常見以「鋪草毯」和「疏草莖」的方式種植，而考量到時間與技術問題，所以大多以前者的種植方式居多。然而不論是哪種方法，皆可使用目前公認最合適的草種「百慕達419」，原因除了生長快速、耐踐踏、抗性好之外，曾任職於MLB波士頓紅襪隊，現投入球場草皮工程的「阿宏叔叔」鐘勝宏也補充說明，「百慕達草可以割得很低，有助於球的彈跳性，而且會自行擴散，讓草皮可以長得很密。」
快又簡易「鋪草毯」種植法 卻因「偷工減料」成不良草皮
所謂的鋪草毯（又稱草塊），顧名思義就是將苗圃的草切割成長條狀，一般長度大約3公尺左右，攤平舖在整好的土壤上。至於土壤選擇，陳宏銘表示應以細砂混合「有機質」作為首選，可以兼顧草皮的養份保存，以及保水和排水的需求。
不過，要將兩者混合均勻，需耗費可觀的成本，以1萬公頃的場地為例，10公分的砂層，混合工程連帶運費需將近500萬元。因此鐘勝宏表示，台灣許多球場礙於成本考量，大多選用已含有營養成分的花土代替。
另外，在草塊的切割上，台灣使用的機具，也不如美國大聯盟那樣講究，鐘勝宏說：「大卷草毯的切割機一部動輒上百萬，而且台灣市場有限，需要大面積鋪草的機會不多，不符合國內業者的營運成本。」因此在切割草毯時，國內大多使用手推式的機具處理，不過手推式力道有限，厚度僅能保留大約2公分，意味著下方的根會被截斷許多，如果要讓草皮長得穩固，後續的養護工作就要更費心。
同時，針對台灣的草塊鋪植方式，陳宏銘也坦言，由於是大面積種植，如果原始苗圃的種植狀況不良，就容易發生草種不純、甚至植菌、病蟲害的狀況，假設後續的養護工作無法準確執行，一旦噴灌或施肥的做法有誤，就會影響到草皮品質。
「疏草莖」種植法成本低逾20倍！卻因「技術含量高」無法普及
另外，異於鋪設草塊的大面積種植法，所謂的「疏草莖」則是使用疏草根機，形同將草皮「打薄」的方式，再將原始草地上的部分草株，灑在土壤上進行鋪植。實際的案例可見高雄世運主場館、台南亞太棒球場的少棒副球場等。
作為台灣第一批以疏草莖鋪植運動草皮的專家，陳宏銘解釋，這種做法可以確保草皮的草種更純，避免草皮上含有其它雜草，或者是病蟲害的困擾，免去日後還要噴「選擇性除草劑」或者噴藥的作業。
不僅如此，陳宏銘也補充說明，疏草莖的方法相較草塊的成本更低，以1萬公頃的運動草皮為例，1平方公尺的草毯約50元，所以光是原料費，總計就約50萬左右，而1袋草莖只要約100元，1萬公頃面積需花150袋左右，即使包含運費，也差不多2萬元左右，與草毯的原料成本相差超過20倍。
不過疏草莖的種植方式技術含量高，負責草皮工程、代理草皮維護機具的迅聯動力機械董事長林鴻集就表示，疏草莖的前期要讓沙層持續保持濕潤，甚至每個小時都要進行噴灌灑水，長達兩周時間，相較鋪植草塊更費時費力。
然而，無論是種植成本或者品質，「疏草莖」的做法明顯優於鋪植草塊，不過林鴻集也分享，許多工程承包商想要立竿見影的成效，就不會考慮，甚至不懂得使用草莖。這或許也是台灣在運動草皮的專業上，需要再更精進的一件事。
另外在草塊做法上，苗圃的照護也應該更加仔細，否則先天條件不良，後天的養護又無法到位，就會導致球場草皮泛黃、光禿，除了有礙觀瞻，更嚴重的還會影響球員的使用安全，而這也是新竹球場的案例之後，我們需要強力避免的事情。