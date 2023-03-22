草皮下的隱藏學問2／球場難逃排水爛？草皮下級配是關鍵

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除了編列資金處理排水工程之外，草皮下方的級配是否使用正確，也是影響排水的重要主因。所謂級配，就是草皮下方的垂直結構，根據美國高爾夫協會發表的「果嶺結構明細規格」，就有明確指出運動草皮級配的標準做法，由上往下分別是細砂、豆石(粗砂)、清碎石、盲排管等。
不過在台灣，對於級配設計還是不乏出現使用錯誤的案例，清華大學運動科學系教授黃煜，就分享過去曾任高雄市體育處處長，整建澄清湖球場排水工程的案例。黃煜提出原始的草皮級配規劃圖，在第二層鋪設形同不織布材質的「聚合纖維膜」，研判是考量避免上層的砂石，因排水順勢下流，導致排水管堵塞，結果反而因為不織布不透水的材質，弱化了整體的排水效果。
針對這樣錯將「不織布」放進草皮級配的做法，鐘勝宏也表示，國內許多棒球場在設計上還是有這樣的錯誤觀念，至於為何會有這樣的想法，就無從考證了。
鋪草毯品質差？原因出在「苗圃」上
此外，由於台灣的草皮工程，大多選用鋪設草毯的方式，原因除了種植方式簡易之外，也因為舖植方式快速，貼上、整平後就可見成效。但是迅聯動力機械董事長林鴻集表示，有些苗圃在初期種植的時候，就沒有將原始的雜草或病蟲根除，導致百慕達419與其他草種，甚至植菌、微生物混和，以致影響品質，甚至日後在維護上，還需要利用選擇性除草劑或噴藥處理。
而陳宏銘也補充，台灣的苗圃出於利潤考量，在草種尚未生長完全的情況下，就出售提供給工程使用，如此就更仰賴後續的草皮養護。不過鐘勝宏無奈表示，因為百慕達419的存活率高，所以幾乎不會出現草皮死亡的狀況，頂多就是品質有落差，因此也無法指出什麼樣的養草方式有誤。
專業草皮維護機具要價不斐 無奈維修預算有限
然而，草皮的排水要好，除了講究栽種時的技術與原料品質之外，後續的維護也是一大重點。林鴻集就分享，現行球場專業的維護機具，光是主機就要大約130萬左右，搭配組裝的割草、打洞、施肥、噴藥、鋪砂等機具，費用從幾萬元到幾十萬元不等，因此一座棒球場的維修費至少需500萬，以美國大聯盟的講究程度，甚至會編列1000到3000萬的維修預算。
而現行台灣的運動場，大多只會購買基本的割草機，其他的養護工作則委外給專業公司處理，那機具的購入或使用，就會根據維修預算有所調整，一旦經費有限，維護機具使用不精，就會影響草皮品質，甚至許多運動場在工程規劃上，也會忽略設計停放維護機具的廠房及空間。
鐘勝宏也表示，其實排水管也有壽命，國外的大型球場可能幾年就會更換一次，但台灣施工完成後，可能就使用長達20幾年，這些也是影響排水的可能因素。不過維修預算，終究會牽扯到現實的成本問題，要想改善多年來的草皮管理缺失，或許該先從錯誤的觀念釐清做起，否則編列再多的預算，也只是徒勞而已。