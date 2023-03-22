草皮下的隱藏學問3／洲際首用「交播」　台運動草皮起步

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而除了棒球以外，歷史悠久的美國高爾夫球場場務總監協會，每年都會舉辦研討會，陳宏銘分享，研討會的課堂從草皮的設計、建築、植栽維護等技術都一併包括，甚至在課程之後還有筆試測驗，可見國外對運動草皮養護的學問是多麼講究。
執行運動草皮工程長達十年的迅聯動力董事長林鴻集分享，過去在台灣，大多是由球場工程團隊，一併負責草皮種植，近幾年才陸陸續續會委外給草皮團隊執行，因此初期在草皮鋪植上，才會養成許多錯誤的使用觀念。而陳宏銘也提及當初，將國外所學帶回台灣，很多工程單位都不能接受，直到民國97年協助高雄世運主場館的草皮工程，才第一次將USGA明細規格落實到台灣的運動草皮上，而這距離USGA明細發表問世，已過了48年。
儘管晚起步，但運動草皮隨著民眾對排水問題的關注度提升，以及國外專業人士的進駐指導，終究會持續往前的機會。像是體育署今年度提辦的「棒球競賽及訓練主要場地調查計畫」，裡頭也編列預算，增設「場務研習講座」，邀請像陳宏銘等專業的草皮管理人士提供專業知識。
除了現已投入場務工作的人員以外，各大專院校的農業專長學生也都是潛在的專業人力，不過，是否會選擇投入球場草皮管理，同時任教於台大農藝學系的陳宏銘也無奈表示，球場的草皮管理相較其他農藝工作更為辛苦，許多學生還是會偏向選擇AI智慧農業等出路，是否真的能留住人才，現實層面還是有許多不可抗力的變因存在。
隨著經典賽期間，大聯盟的專業人員來台，除了協助改善球場之外，留下這套專業知識也是相對重要的。畢竟，國球要想提升水準，除了選手的訓練之外，對場地的管理維護，也不可忽視。