專訪／種草也是門專業！「草博士」陳宏銘32年的養草學

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從民國82年起，陳宏銘就開始參與GCSAA的研討會，在當時，還是許多專業的高爾夫球場，尚處於興建階段的年代，而高爾夫球場，又是台灣公認管理最成熟的運動草皮。之所以有機會參與協會，陳宏銘則是謙虛表示，「我當時運氣很好啦！」
畢業於屏東農專（現國立屏東科技大學）的農藝科，陳宏銘坦言「我學歷有限，而且家裡又沒有田，對未來很是迷茫。」所幸在導師謝清祥的建議下，萌生研究草坪管理的想法，之後在桃園揚昇高爾夫鄉村俱樂部，拿到退伍後的第一份工作。
「我一開始以為到俱樂部，只是一般的園藝植栽，甚至想說到北部工作，可以繼續讀書，甚至再精進自己的音樂興趣。」沒想到在揚昇，陳宏銘碰上他第一位師傅，當時揚昇球場的草坪技師Bruce，由於具備語言上的優勢，陳宏銘在Bruce的帶領下，習得球場草皮管理的實作學問，甚至在工作一個月後，跟著他到美國參與高爾夫產業展會，也是在這次機會，讓他知道了這個於1926年創立的協會。
儘管當時沒機會參與GCSAA的研討會，不過兩年後，陳宏銘向球場老闆許典雅提出了想去上課的想法，勤懇的學習態度，碰上慷慨的老闆，他便就此開始研習更專業的草皮知識，直到現在他成為了場務總監，每年一次的世界性研討會，陳宏銘除了疫情期間，改成線上方式參與，今年二月，他同樣遠赴奧蘭多，至今為止30年從未間斷過。
之後，陳宏銘利用同等學歷，報考台大農藝所，五年後取得碩士學位，並帶著專業的草皮養護學問，陸續任職了6間高爾夫球場，甚至到中國大陸擔任球場顧問，近幾年除了參與各類型運動場草皮工程之外，也擔任體育署運動設施營運管理，以及高爾夫球場研習會的講師。
陳宏銘秉持自己在高爾夫領域的專業，現職擔任台中鴻禧太平高爾夫球場的副總經理，而為了延續正確的草皮管理觀念，陳宏銘現在也投身教育，分別在屏科大農園系和台大農藝學系擔任兼任講師，甚至提供球場開放學生到場實作學習，提拔更多和他當初一樣的年輕學子。
當年初入球場的少年，在草皮管理的專業上，如同草莖一般，不斷往下扎根，搖身成為現在業界的隱形冠軍。對於台灣的運動草皮管理，陳宏銘始終希望能導正更多的專業知識，並和導師謝清祥，共同撰寫中文版的《草坪管理實務》，期待有朝一日，台灣不分規模的運動場館，都有機會覆蓋健康的運動草皮。