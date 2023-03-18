獨／超商不賣茶葉蛋了？直擊7家門市電鍋 店員說出實情
全台面臨史上最長缺蛋危機，從原本每天都能吃到蛋不太受到影響，到日常發現蛋價變貴、甚至買不到蛋，成為近期最熱門的話題。日前有網友發現全家便利商店已經不提供茶葉蛋時，當時各大超商都表示庫存相當足夠、個案店舖。不過近日記者發現實際有蹊蹺，一連好幾天常去的超商都出現「茶葉蛋電鍋空鍋」的情況，一連訪了7家超商之後，發現僅有少數有一顆或者兩顆，也訪問了超商的值班經理說法。
記者張嘉哲/綜合報導
在前些日子有網友在全家便利商店看到茶葉蛋鍋中貼出「缺蛋！別再問了」紙條之後，當時各大業者都澄清自家庫存充足，目前沒有缺蛋問題，然而才過不到一個月，缺蛋風潮似乎已經是燒進超商，近日包括有店家直接在茶葉蛋鍋裡擺放「健達出奇蛋」，另外還有全家的蛋皮飯糰直接改成海苔的情況出現。
《NOWnews》記者前往信義區7家超商門市進行勘察，發現多數的門市真的完全沒有提供茶葉蛋，有的門市直接把電鍋打開，裡面空無一物，而且些許門市因為規模較大，日常有三鍋茶葉蛋的盛況，如今竟然一鍋都不剩；而有店家則是還是有提供，不過打開蓋子有的只剩下滷汁，有的則是有破碎滷到爛掉的一兩顆。
實際詢問超商7-11的值班經理，他向記者透露「缺蛋影響絕對是有的，現在就包括連冷藏裡的那些蛋食品都進貨量大幅減少，所以更不用說是要拿來煮的茶葉蛋，現在就是兩三天煮一鍋，賣完就沒了，民眾要買還真的要碰運氣」；而全家店員則是透露「有些分店下令就是直接放健達出奇蛋了，真的就是缺蛋，我們店現在是兩天煮一鍋，一鍋30顆賣完就沒了」。
另外，對於網友盛傳缺蛋的只有北部嗎？其實並不然，住在台南的張小姐表示「現在菜市場也幾乎是一蛋難求，就更別說超商還有賣茶葉蛋，菜市場早市如果有蛋都是一下就搶光」張小姐透露自己前幾日到市場幸運買到蛋，18顆要價200元，平均一顆11元左右，也讓她感嘆物價已經回不去，只希望缺蛋風波能趕緊過去。
目前為了解決缺蛋危機，農委會也正積極處理當中，除了從國外進口雞蛋，包括從美國、澳洲、巴西、土耳其、泰國等地進口，預估到3月底前，至少超過500多萬顆會抵達。農委會主委陳吉仲也表示，在國內產能部分，5月中旬回到穩定水準。民眾在這之前，也只能再忍忍這「蛋蛋危機」了！