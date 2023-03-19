今日來講股／歐美銀行連環爆雷　金融承壓、投資人先避開

ChatGPT夯／擬真對話掀熱潮　人工智慧引發科技競賽

▲打破機器人冰冷、死板的印象，ChatGPT自去（2022）年11月推出以來，相似真人的回答描述，甚至是可自動生成各種繁複文章，在全球掀起一波熱潮。（圖／美聯社／達志影像）
▲打破機器人冰冷、死板的印象，ChatGPT自去（2022）年11月推出以來，相似真人的回答描述，甚至是可自動生成各種繁複文章，在全球掀起一波熱潮。（圖／美聯社／達志影像）

記者許若茵／台北報導

打破機器人冰冷、死板的印象，ChatGPT自去（2022）年11月推出以來，相似真人的回答描述，甚至是可自動生成各種繁複文章，在全球掀起一波熱潮，期望未來廣泛運用於各界，然而卻也引發是否會取代人力、衝擊教學現場等問題，《NOWnews今日新聞》推出「ChatGPT夯」專題，帶您一起關注這波人工智慧的狂熱。

我是廣告 請繼續往下閱讀
談及ChatGPT，你可能會好奇這到底是什麼，ChatGPT全名為「Chat Generative Pre-trained Transformer」，是由美國人工智慧研究實驗室OpenAI開發的人工智慧聊天機器人程式，使用基於GPT-3.5架構的大型語言模型，以文字方式與人類進行互動。

ChatGPT不只如同真人可以陪你聊天，回答各種千奇百怪的問題，更可以完成許多進階複雜的任務，像是生成小說、歌詞，或是編寫程式全都難不倒，也因此各行各業對其未來發展充滿著期待，卻也擔心其帶來的威脅。

像是近年來，已經可以在餐廳中看見送餐機器人送餐，又或是部分企業客服已經使用聊天機器人替代，如今ChatGPT回答精確又擬真，是否有可能造成更多人失去工作？人力銀行認為，確實有部分職務容易被取代，而金融界也給出了答案

然而也有專家認為，由於ChatGPT並無顛覆性的創新，甚至連事實都還無法確認，僅是搜尋資料庫中既有的資料串接、優化，距離取代，還有很長一段路要走，更重要的是，什麼是背後的價值企業又該如何追上人工智慧的時代

另外，ChatGPT擁有許多功能、龐大的資料庫，也衝擊著教育現場，有學生把ChatGPT作為輔助工具正向看待，國內大學也傾向活用ChatGPT，讓學生正向使用，只是也有教學端擔心可能衍生抄襲或倫理等爭議，國外大學更祭出禁用手段

值得關注的是，在這波科技賽中，Google、微軟和中國百度接連推出類似工具，台灣也喊話要打造「台版ChatGPT」，然而台灣真能做出「台版ChatGPT」嗎？中間會遇上哪些技術與困境，跟著《NOWnews今日新聞》一起來聽專家怎麼看。

因應ChatGPT　中原大學師生問卷調查、擬定3指引

鼓勵師生使用ChatGPT　陽明交大辦師生座談會、訂定規範

台版「ChatGPT」進度曝！吳政忠：年底共用模型會出來

矽谷銀行風暴！傳ChatGPT之父掏百萬美元　援助初創企業

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀