ChatGPT夯／擬真對話掀熱潮　人工智慧引發科技競賽

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ChatGPT不只如同真人可以陪你聊天，回答各種千奇百怪的問題，更可以完成許多進階複雜的任務，像是生成小說、歌詞，或是編寫程式全都難不倒，也因此各行各業對其未來發展充滿著期待，卻也擔心其帶來的威脅。
像是近年來，已經可以在餐廳中看見送餐機器人送餐，又或是部分企業客服已經使用聊天機器人替代，如今ChatGPT回答精確又擬真，是否有可能造成更多人失去工作？人力銀行認為，確實有部分職務容易被取代，而金融界也給出了答案。
然而也有專家認為，由於ChatGPT並無顛覆性的創新，甚至連事實都還無法確認，僅是搜尋資料庫中既有的資料串接、優化，距離取代，還有很長一段路要走，更重要的是，什麼是背後的價值？企業又該如何追上人工智慧的時代？
另外，ChatGPT擁有許多功能、龐大的資料庫，也衝擊著教育現場，有學生把ChatGPT作為輔助工具正向看待，國內大學也傾向活用ChatGPT，讓學生正向使用，只是也有教學端擔心可能衍生抄襲或倫理等爭議，國外大學更祭出禁用手段。
值得關注的是，在這波科技賽中，Google、微軟和中國百度接連推出類似工具，台灣也喊話要打造「台版ChatGPT」，然而台灣真能做出「台版ChatGPT」嗎？中間會遇上哪些技術與困境，跟著《NOWnews今日新聞》一起來聽專家怎麼看。