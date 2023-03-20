比台灣瘋！日本必勝客推「香菜太多了」披薩：灑到滿出來
台灣必勝客從2019年首度推出獵奇口味「黃金榴槤披薩」後，便不定時發布各種令人嚇掉下巴的限定新品，引起國內外網友熱議，不過日本必勝客也不落人後，今（20）日推出一款灑滿綠油油香菜的「香菜口味披薩」，甚至連名字都取為「香菜太多了」（パクチーすぎて草），令眾人忍不住笑翻。
記者李惠婷/綜合報導
據日媒報導，日本必勝客於推特宣布，自今（20）日至4月9日間推出一款名為「香菜太多了」（パクチーすぎて草）的限定口味披薩，每個披薩都真材實料地灑上滿滿三棵香菜，上頭綠油油一片，彷彿一塊香菜花圃，而披薩尺寸目前僅提供M尺寸，價格部份則分為外帶2500日圓（約新台幣558元）、外送2800日圓（約新台幣624元），能在日本251家門市買到。
該推文一出，日本網友紛紛湧入留言：「香菜真的太多了！！！」、「香菜氣味的成分似乎與臭蟲的成分相同」、「好不好吃是一場賭博」、「在櫃檯點餐時說出產品名稱很尷尬」、「香菜配肉很好吃，但吃入這個披薩，我感覺我會活不長久」、「我喜歡香菜，我會想試試」。
看完日本特別披薩「香菜太多了」，當然也要回顧台灣必勝客的超狂作品，《NOWnews今日新聞》就曾幫讀者盤點多款台灣獨有的獵奇口味，除了在2019年所推出之一鳴驚人的「黃金榴槤披薩」，後面也曾出過「黃金臭豆腐披薩」、「拉麵披薩」、「京都宇治金時披薩」、「椒鹽龍珠披薩」等等，種類高達16項，有興趣的讀者可點此連結。