限量12台，V12雙門轎跑最終作 ─ Rolls-Royce Black Badge Wraith Black Arrow發表

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這回Rolls-Royce發表的Black Badge Wraith Black Arrow，將紀念Rolls-Royce歷史上最具變革性的車款之一即將結束生產，這款由Bespoke部門精心打造的夢幻神駒將僅限量生產12台。
2013年推出的Wraith車系，是Rolls-Royce最具變革性的車款之一，讓人們對Rolls-Royce帶來全新且更年輕的客戶群。2016年Black Badge Wraith更是創造Rolls-Royce歷史中搭載V12引擎車款中最高的性能水平，隨著一個時代即將結束，Black Badge Wraith Black Arrow以曾經創下世界地表最速紀錄之Thunderbolt為靈感打造，Thunderbolt是一輛重達7噸的8輪巨獸，搭載了兩具Rolls- Royce V12 'R' 系列航空發動機，在1938年，由George Eyston駕駛創造出357.497 mph〈575.335km/h〉之驚人紀錄。而且因日後各種挑戰地表最速紀錄的車款，東採用不同動力配置，使得Thunderbolt成為有史以來最快的V12動力汽車。
由於Thunderbolt是在著名的猶他州博納維爾鹽灘〈Bonneville Salt Flats〉進行測試，在一片純白且陽光炙熱的環境中，Thunderbolt使用的拋光鋁製鈑件，反射出的光芒影響了當時計時設備的感測，因此，George Eyston便想出了一個簡單的解決方案，那就是在車身兩側，塗上一個黑色的大箭頭，並在箭頭中央繪上黃色的圓形圖案，這讓車輛在高速行駛下也有極高的辨識性，而這也就是今日Black Badge Wraith Black Arrow的命名來源與歷史背景。
Black Badge Wraith Black Arrow外觀採用了稱為Gradient Paint、獨家訂製的雙色漸層烤漆，融入了Celebration Silver和Black Diamond兩個顏色。而在Black Diamond車漆上塗上了一層具有玻璃成分的水晶漆，以增加雙色間交疊面的層次，自車頭至車尾呈現類色運動模糊所造成的效果，並且展現一種微妙的質感，其靈感就來自博納維爾鹽灘的結晶表面，須以達12小時的拋光工序，來達到如玻璃般的光潔度，而此非凡的漆面，花了Rolls-Royce共18個月測試與開發，在開發材料化學、應用技術和表面處理方面的總投資，讓 Gradient Paint 成為Rolls-Royce有史以來技術最複雜的車漆之一。
文前提到，Black Badge Wraith Black Arrow靈感來源Thunderbolt，在外觀的黑色箭頭中有著黃色圓圈，Black Badge Wraith Black Arrow也巧妙地將稱為Bright Yellow之黃色元素融入車中；首先在那深色鍍鉻水箱護罩後方，可以見到黃色的到V型水箱支架，這也是在Rolls-Royce史上首見的設計，另外在車頭兩側下方進氣口飾環與輪圈中央飾條也都採用相同的亮黃色烤漆；而另一個特別之處是在車頭歡慶女神立標的碳纖底座也有一圈黃色環飾。
進入車內更是精彩，首先可以見到手套箱上方的飾板，是集結品牌的設計師、工匠和工程師與Bespoke Collective通力合作為Black Badge Wraith Black Arrow精心打造的有藝術品，在黑色塗層的鋁板上，蝕刻描繪了V12引擎的內部構造圖，高複雜的設計，單是這塊飾板就花了兩個月開發，讓描繪圖可以顯露出閃閃發光的金屬感，與Thunderbolt的拋光鋁外觀相互呼應。
Black Badge Wraith Black Arrow的車門內飾板，有是一件驚人的藝品，使用襯開孔黑木為底，在鑲嵌上320多個多邊形雷射切割崁件，仿造出邦納維爾鹽灘開裂、不規則的表面，而此設計也應用在了後座中央後艙通道飾蓋上。
為紀念Thunderbolt璀璨生涯，期曾經歷過一系列的進化，最終的身影化作為一件拋光鋁製的雕塑品，設置在Black Badge Wraith Black Arrow前座中央鞍座特別設計的玻璃封裝盒中，以茲紀念。
Black Badge Wraith Black Arrow不僅在許多細節上用上專屬設計，同時也在座艙中使用了專為其開發的新式材質，包括在中央扶手，中央鞍座、座椅角撐板、車門內緣與中控台下緣，都使用了“Club Leather”皮革包覆，展現更為深邃光亮的黑色，與呈現消光Rolls-Royce天然粒面黑色形成微妙地皮革對比感，同時在前座、方向盤、車門置物格內飾板使用亮黃色皮革包覆。並在前座頭枕外繡上了箭頭的意象徽飾。
而在白色儀表板中央時速錶的下緣，正對方向盤12點鐘方向的位置上有著獨特的深灰色標記，並與座椅中央的類標線圖案相對齊，如此意象設計靈感，是來自當年George Eyston為了讓其在超過350mph車速下，能準確對準方向，在白色鹽灘上繪製了一道黑線，以做為George Eyston的前進基準點。
星空頂篷一直是Rolls-Royce最具代表性的座艙表徵，在Black Badge Wraith Black Arrow中當然不能缺席，在Black Badge Wraith Black Arrow中以Rolls-Royce史上最多的2,117顆、手工排列的光纖星星，打造出Thunderbolt破紀錄那天，也就是1938年9月16日在猶他州鹽灘上空出現的星座星空。
而有著黑色指針的車內時鐘，設計上也受到1930年代模擬儀器的啟發，時鐘中也刻有Thunderbolt創紀錄的357.497mph的紀念字樣。而另一個展現黑色箭頭與黃色內圈元素的部件，是打開車門後的訂製金屬門檻。
做為Rolls-Royce V12轎跑車的最終代表作，在V12引擎的上飾蓋前緣，簽有一塊以拋光金屬製成的專屬銘牌，上面刻有黃色V12與黑色“Final Coupé Collection”字樣。
而一如過去，如Black Badge Wraith Black Arrow這般頂尖品牌的最終限量版，都是發表即售罄，限量12台的Black Badge Wraith Black Arrow都已經分配給世界各地的層峰客戶了。