孫賣化妝台「背後原因」超靈異！阿嬤不定時現身：我歹命
阿嬤要被賣掉了！近日台南一名孫子發文要販賣一組化妝台，材質為木製，外觀看起來復古高雅，頗有一番韻味，不過他在文內透露，要賣掉的該組化妝台的真正原因是：「阿嬤半夜會透過鏡子來打招呼」，讓他覺得有點煩。貼文發出後瞬間爆紅，眾人笑說買了很超值，因為「能跟阿嬤視訊的鏡子真的不多欸」。
記者李惠婷/綜合報導
原PO原透過臉書發文，說明自己要販賣一組長110公分、寬35公分、高140公分的木製化妝台，不含凳子，桌上有一塊可旋轉的大圓鏡，已經用透明膜包裝好。接著他語出驚人，說明這組是阿嬤的化妝台，已閒置多年，「有時候半夜阿嬤會來鏡子打招呼，說『我歹命』，因為不定時有點煩，剩下占空間的功能了，希望有緣人可以接手」，並表示台南市自取優先。
這款特別的「化妝台」發出後立刻引起熱議，有人便轉至臉書社團《爆廢公社》，笑稱「買化妝台送阿嬤，物超所值」，網友們則打趣「阿嬤沒來的話可以告廣告不實嗎！？」、「阿嬤有去的話，還享有七天鑑賞期」、「很棒的化妝台，我買來送我阿嬤用，我阿嬤用了之後，腳也不痛了，手也不酸了，心臟也不跳了」、「把阿嬤賣掉的概念！」。
不少民眾更認定這組能「通靈」，想了許多不同的用法，「可以問阿嬤知不知道下一期樂透號碼嗎？」、「阿嬤….能不能早上7點準時叫我起床」、「有送阿公嗎？我兩個阿嬤都還在、不是很缺」、「能跟阿嬤視訊的鏡子真的不多欸」、「買了，晚上睡覺有阿嬤哄你睡覺」。