東京牛奶起司工房登新光三越A8 法式吐司聖代8新品獨賣
日本知名伴手禮名店「東京牛奶起司工房」開「內用甜點店」了！明（22）日插旗台北新光三越信義新天地A8館，打造可現買現吃的高吧桌立座，更推出8款獨賣商品，包括「法式吐司聖代」、季節限定「草莓牛奶派」、「香草冰淇淋派」、「檸檬優格冰沙」、「冰酒風味紅茶」等話題新作。歡慶開幕，3/22～3/25首4日，前20名消費滿400元，即招待1杯蜜桃伯爵茶或1個香草冰淇淋派；3/26～3/29消費滿800元，即贈法式吐司聖代一份，每日限量30組。
記者蕭涵云/台北報導
「東京牛奶起司工房」曾創下成立五年內、在日本銷售累積2,800萬片起司夾心餅乾的超狂紀錄；也成為旅日遊客必逛伴手禮店榜首殊榮。挾高人氣於2017年登台也隨即引爆排隊熱潮，目前在台北、台中、高雄百貨皆設有門市。2023年以全新店型進駐台北新光三越信義新天地A8館，除了保有盒裝起司夾心餅乾、蛋糕等常態伴手禮，特別設置高吧桌立座創新內用服務。
並以夏日好味與季節限定草莓甜心為主軸，規劃出8款限定獨賣商品。除了使用法國小麥製作香氣十足的酥脆派皮，包覆北海道煉乳與義大利馬斯卡彭起司內餡的經典「原味牛奶派」，新推出季節限定「草莓牛奶派」，及首次全新研發的「香草冰淇淋派」。專為台灣限定推出的「香草冰淇淋派」，夾入自製香草冰淇淋後再淋上焦糖醬，冰冰脆脆又口感豐富。
更將自行研發的冰淇淋及法式吐司兩大品項結合，全球首推、僅於台灣限定推出的香草與莓果冰淇淋「法式吐司聖代」，使用北海道麵粉製作吐司，浸置在獨家蛋液配方中達12小時，使其口感鬆軟又富有醇厚蛋奶香氣，放入冰淇淋後再擠上鮮奶油與焦糖淋醬，法式吐司單吃或沾取融化在一起的焦糖奶油冰淇淋，香濃好療癒。
呼應夏天的3款沁心涼飲品系列，則有特製蜂蜜檸檬醬搭配自製檸檬雪酪優格冰沙、義大利馬斯卡彭起司的「檸檬優格冰沙」；使用錫蘭紅茶加上萃取葡萄果香的「冰酒風味紅茶」；「蜜桃伯爵茶」的MlesnA伯爵風味，取自原產於義大利南部Calabria地區的Bergamot香檸檬表皮精油，融入蜜桃香氣後與伯爵茶香而成。
伴手禮則推薦季節人氣商品，選用福岡縣的甘王草莓、北海道馬斯卡彭起司與奶油起司製作而成，並以可麗餅皮包裹的「草莓牛奶起司蛋糕」，還有淡雅香醇的「草莓&馬斯卡彭起司夾心餅乾」；以及季節限定香濃「起司夾心餅乾綜合30片裝禮盒」。另有「海鹽&卡門貝爾起司夾心餅乾10片」、「蜂蜜&古岡左拉起司夾心餅乾 10片」、「草莓&馬斯卡彭起司夾心餅乾 10片」等禮盒可選。
歡慶開幕，3/22～3/25首4日，前20名消費滿400元，即招待1杯蜜桃伯爵茶或1個香草冰淇淋派；3/26～3/29消費滿800元，即贈法式吐司聖代一份，每日限量30組。
另外，SOGO忠孝館也正展開全台最大日本展「春櫻盛開北海道展」，集結百家品牌美食、伴手禮齊發，其中初登場29家、日本職人實演11家，包括わらく堂能拉長15cm的起司蛋糕、NPTC長崎蛋糕、KINOTOYA札幌農學校牛奶餅乾等。花1000元能抽獎價值超過6萬元的「台北-福岡雙人來回機票+住宿」、消費滿2000元則有機會抽中「台北-東京雙人來回機票」。