Mitsubishi於曼谷車展發表XRT Concept，預告新一代Triton / L200即將到來

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在此之前，Mitsubishi先行於2023曼谷車展中發表XRT Concept，讓大家預覽全新Triton / L200的未來樣貌。外觀上，XRT Concept有著霸氣十足的車頭造型，有著厚實地引擎蓋搭配上車頭橫向線條元素，並且配上泥地越野胎與前、後擋泥板，展現源自艱困拉力賽的強大動力與穿越地形能力。此外，XRT Concept身披靈感來自蘊藏能量之熔岩的迷彩彩繪，車側也有源自Ralliart廠徽的十道斜線。
Mitsubishi先行於2023曼谷車展中發表XRT Concept，並將在2023年8月舉行的2023亞洲越野拉力賽中，以全新Triton為基礎，打造T1組規格賽車，爭取二連霸。而車隊總監為曾於2002年與2003年奪下巴黎-達卡拉力賽中奪得冠軍的日籍車手增岡浩，將與Mitsubishi的工程師們共同開發與測試全新賽車，並且藉助於拉力賽中所許得之相關技術，作為新Triton的開發擠出，力求打造最具有Mitsubishi特色的車款，在各種路況與氣候下，提供安全且舒適地駕駛樂趣。
Mitsubishi Motors董事長兼首席執行長加藤隆夫表示：「2023 財年Mitsubishi強化於東協地區業務發展重要的一年，我們將推出全面改款的Triton和一款全新的緊湊型 SUV。目前全新Triton正在進行最終階段調校，為發表做準備，且在世界各地進行了嚴格的耐力測試，同時還融入了從拉力賽中獲得的專業技術。」
過去有傳言指出，Mitsubishi曾有意將Triton引進台灣，但無疾而終，如今Triton都將改朝換代，不知道Mitsubishi是否會重新評估引進的可能性，若能順利導入，勢必為台灣的皮卡市場帶來一股新的活力。Mitsubishi於曼谷車展發表XRT Concept，預告新一代Triton / L200