台北最好吃戚風蛋糕！CHIFFON新址開幕 買1送1連續10天
被譽為「台北最好吃的戚風蛋糕」，25年資歷的老店CHIFFON，主打蓬鬆輕盈不甜膩的鮮奶油戚風蛋糕、日式餐點及各式甜點，今（22）日搬遷龍江路新址開幕，3/22～3/31活動期間，凡到店消費滿300元，並說出通關密語「極品布丁買1送1」，即可享有「布丁買一送一」優惠。
記者蕭涵云/台北報導
1998年創立的「CHIFFON日式手工蛋糕店」，承襲正統日式職人精神，堅持選用日本進口原料，按精準比例、烘焙火侯打造綿密蓬鬆的戚風蛋糕，可說是台北第一家專賣「日式戚風蛋糕」的專賣店。最令饕客讚不絕口的鮮奶油，清爽不油膩，與戚風蛋糕簡直是絕配。據了解，CHIFFON甚至連鮮奶油打發時間、塗抹厚度，都有一定規範，有如工藝般嚴謹執行。
CHIFFON店長陳孝齊坦言，其實有很多更聰明更快速的營運方式，「但更重視每一份送到消費者手上的甜點，能真誠傳達幸福心意」，而且陳孝齊除了疫情期間，幾乎每季堅持親自飛往日本，扛回各式高品質日本原物料。難怪CHIFFON的戚風蛋糕，每每都需提早訂購，年節時刻還總是大排長龍。
店內除了鮮奶油戚風蛋糕，還有不定期推出的季節限定口味，充滿濃郁蛋香搭配手工熬煮焦糖的日式布丁，及檸檬塔、生乳捲等甜點也都相當受歡迎；也供應日式唐揚炸雞、日式炸豬排、日式烏龍麵等餐點。今正式搬遷台北市中山區龍江路新址開幕，3/22～3/31活動期間，凡到店消費滿300元，並說出通關密語「極品布丁買1送1」，即可享有「布丁買一送一」優惠。
另外，日本知名伴手禮名店「東京牛奶起司工房」，也插旗台北新光三越信義新天地A8館開設「內用甜點店」，開幕推出8款獨賣商品，包括「法式吐司聖代」、季節限定「草莓牛奶派」、「香草冰淇淋派」、「檸檬優格冰沙」、「冰酒風味紅茶」等話題新作。3/22～3/25開幕首4日，前20名消費滿400元，即招待1杯蜜桃伯爵茶或1個香草冰淇淋派；3/26～3/29消費滿800元，即贈法式吐司聖代一份，每日限量30組。