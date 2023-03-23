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女學員開教練車撞藍寶堅尼！兩車頭嚴重損毀：教練已哭暈

▲中國深圳女學員（右）開教練車撞爛藍寶堅尼後，感到不知所措，藍寶堅尼車主（左）也相當頭痛。（圖／翻攝自微博）
▲中國深圳女學員（右）開教練車撞爛藍寶堅尼後，感到不知所措，藍寶堅尼車主（左）也相當頭痛。（圖／翻攝自微博）

記者徐銘穗/綜合報導

中國廣東一名年輕女學員昨（22）日開教練車上路，未料卻在轉彎時與一輛藍寶堅尼Huracan跑車相撞，兩車車頭嚴重毀損，所幸未釀人員傷亡。事故引發陸網友熱議，慶幸女學員上路前交了50元人民幣（約新台幣225元）的「上車險」，因此不用負擔事故維修賠償費用。網友則為教練感到擔憂，直言「教練哭暈在廁所了」、「教練已在朋友圈眾籌」。

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事故發生在廣東深圳市安托山六路的十字路口，女學員在教練的陪同下開著教練車，在路口轉彎時與一名年輕男子駕駛的藍寶堅尼Huracan跑車發生碰撞，超跑車燈破碎、引擎蓋凹陷，車頭嚴重毀損。超跑駕駛車主看了慘狀後直呼「我才剛買...」而教練車則是前保險桿掉落、兩側車燈毀損。

▲事故發生在廣東深圳市安托山六路的十字路口，藍寶堅尼與教練車都是車頭受損，肇事責任仍待釐清。（圖／翻攝自微博）
▲事故發生在廣東深圳市安托山六路的十字路口，藍寶堅尼與教練車都是車頭受損，肇事責任仍待釐清。（圖／翻攝自微博）
事件引起當地民眾圍觀，不少人將畫面拍下、上傳到各個社交軟體上面，事後交警也已到場處理，委託吊車將藍寶堅尼超跑拖走，所幸事故未釀人員傷亡，至於詳細肇事原因，目前中國警方仍在釐清中。

至於事故賠償問題，綜合陸媒報導，當事駕駛訓練學校表示，他們有投保相關保險，因此這次車禍的賠償責任，將由駕訓班負責，再由保險公司與超跑車主協商賠償事宜。

▲藍寶堅尼與教練車車頭都嚴重受損，幸好駕訓班有保險，教練不用籌錢啦。（圖／翻攝自微博）
▲藍寶堅尼與教練車車頭都嚴重受損，幸好駕訓班有保險，教練不用籌錢啦。（圖／翻攝自微博）
網友們則紛紛留言，「這學員估計不敢再開車了吧」、「陸地很危險」、「教練已經在朋友圈眾籌了」、「這下真的BBQ了」、「還是雙牌照有點東西」、「幾千塊錢的教練費，撞壞幾百萬元的車」、「教練哭暈在廁所了」、「50塊的上車保險費交得真值」。

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