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跨世代／流浪狗絕育成效遭質疑　動保團體籲檢討補助政策

▲台灣防止虐待動物協會執行長姜怡如呼籲政府檢討TNvR補助政策，並訂出減少流浪動物數量的政策目標。（記者陳建彰攝）
▲台灣防止虐待動物協會執行長姜怡如呼籲政府檢討TNvR補助政策，並訂出減少流浪動物數量的政策目標。（記者陳建彰攝）

記者甘庭嘉／台北報導

「零撲殺」政策上路6年多，為了減少流浪動物數量，政府祭出TNvR措施、透過誘捕絕育來管控，然而流浪動物處境是否改善，專家意見不一。近日呼籲恢復流浪動物安樂死的爭議再起，《NOWnews今日新聞》今（23）日舉行跨世代系列論壇邀請各方專家同台討論。TNvR是否有效？國立中興大學動物科學系助理教授林怡君指出，TNvR有機會做到減少動物繁殖，但後續問題仍多，包括近期發現野生動物感染狂犬病，令人對TNvR的成效打問號；而台灣防止虐待動物協會執行長姜怡如認為，實施高強度的TNvR才有效益，因此政府應該去檢討現行的補助計畫，也呼籲政府提出政策目標，解決流浪動物過多的問題。

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在管控流浪犬隻的作法上，許多縣市提出「精準捕捉」的概念，將民眾通報凶猛、有攻擊行為的犬隻捕回收容所，其餘的在完成絕育工作後，再回放到原地，也就是所謂的TvNR，Trap（誘捕）、Neuter（絕育）、vaccination（疫苗施打）與Return（回置）。

對於TNvR的施行效益，林怡君認為，如果源頭管理不做好、才會需要不斷進行流浪動物絕育。雖然TNvR有機會做到減少動物繁殖，但是後續還是會衍生很多問題，例如收容或流浪動物的生活品質不好，而環境中仍有游蕩動物，可能造成糞便汙染、或是人畜共通傳染疾病等問題。

此外，TNvR中的v是指注射狂犬病疫苗，但是只要是溫血動物其實都有機會感染狂犬病，「流浪動物游蕩在淺山區跟人類的社區中，是否造成另一波狂犬病感染呢？」近期也在苗栗發現鼬獾感染狂犬病，令人質疑究竟TNvR是否有效。

台灣防止虐待動物協會執行長姜怡如強調，實施TNvR這麼久以來，要檢討的是既然中央及地方政府都有進行相關補助，但為何成效仍不符期待？

姜怡如認為，進行高強度的TNvR、在最短時間內絕育最多數量的動物，才能預防繁殖，「現在是這裡做一點、那邊做一點，沒有被統整」，因此政府應檢討現行的補助計畫跟政策，讓TNvR更有效，也應該訂出政策目標，例如幾年內要解決流浪動物數量過多的問題。

除了TNvR的執行成效需要進一步檢討之外，「餵養問題」也是爭點之一，因為若讓民眾對流浪動物進行餵食，在TNvR目前的執行效果有限之下，可能導致犬隻的壽命延長併進行繁衍，甚至侵害野生保育動物。

針對餵養問題，林怡君指出，應減少流浪動物的餵養，因為餵養會增加環境對動物的容許量，而且藉由餵食的動作，甚至可能影響野生動物的習性，這也是為何世界動物衛生組織提倡避免餵食。

姜怡如則認為，不可能完全禁制人民餵養動物，「流浪動物的族群管理一定要關心到個體動物的福祉」，既然無法完全禁止，更有效的做法應該是去管理餵養行為，透過餵養作為誘捕、管理的手段，應該是可行的方式。

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