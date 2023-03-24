央行又升息半碼！房貸族哭倒一片　30年期「多還330萬」

房市／魔獸、書豪助攻！中壢體育園區3優勢　中古屋漲4成

▲中壢體育園區整地中，預計2023年竣工。（圖／資料照片）
▲中壢體育園區整地中，預計2023年竣工。（圖／資料照片）

家庭消費中心/綜合報導

前NBA知名球星「魔獸」霍華德以及林書豪加入台灣職業籃球，另外世界棒球經典賽分組預賽在台灣也場場爆滿，體育園區每到周末人潮聚集，台灣體育相關產業生氣蓬勃。而2021年開始動工的中壢體育園區預計2023 年底竣工，除了可望翻轉中壢後火車站發展命運外，「機能完整」、「居住需求多」、「商機大」三大優勢，讓中壢體育園區中古屋房價八年來漲幅達四成。

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信義房屋桃園區協理詹智偉表示，中壢體育園區位於中壢後站商圈，以環中東路、龍慈路、龍岡路及中山東路範圍為界，鄰近中原商圈、中壢火車站、龍岡商圈、家樂福商圈，生活機能相當完整，沒有重劃區常見「施工黑暗期」、「交通生活不方便」的問題，未來還有捷運綠線中壢延伸線，環中東路預計設置運動公園站（GE05），中山東路預計設置普仁國小站（GE04），加上台66線快速道路連接國道，周邊10~20年中古屋從七、八年前平均每坪14萬，到2021年園區動工後成長到平均每坪18萬，漲幅達到四成。

同時該範圍居住需求多，除了中壢工業區與平鎮工業區的員工之外，附近還有舊眷村聚落，像是馬祖新村、台茂新村、自立新村等，包含軍公教等上班族，因此出租市場也相當看好，詹智偉說周邊電梯華廈3房加車位，租金約為2~2.3萬上下，總價大約950萬~1000萬就可以入手還不錯的物件，吸引長期置產投資消費者的目光。而園區72.97公頃開發面積當中，規劃超過36公頃的住宅區，可供1萬2千人入住，目前已有十幾家建商進駐，屆時勢必吸引換屋族群眼光，同時活絡周邊中古屋買賣市場。

商機大也是中壢體育園區受矚目的因素之一，除了亞奧運等級的體育場館外，桃園市政府規劃6公頃、約1.8萬坪商業區，將引入百貨公司、電影院進駐，期望打造如青埔購物商城以及休閒飯店等觀光經濟，同時也刺激中壢火車站原本的特色小吃以及商家，帶動城市商機。詹智偉表示，運動場一旦落成，將提供周邊大專院校使用，導入更多人潮集結在體育園區以及中壢後火車站，人口增加勢必帶動住宅需求以及消費需求。

詹智偉說目前體育園區尚在整地中，而周邊以中古大樓為主要產品，如太子建設造鎮社區屋齡介於15~30年，平均單價為18~26萬，而鼎藏建設社區目前都在興建中，預售價格已來到26~28萬，周邊也有一部分透天別墅，總價約在600~3500萬，因新舊及大小而有所不同。詹智偉建議在地換屋族可以提早卡位，未來除了園區內預售屋開價可能從三字頭起跳外，還會連帶影響中古屋價格上漲，近期算是換屋好時機。

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