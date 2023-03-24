房市／台中工業土地旺！3年交易額逾700億　「這區」最熱

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若從行政區分析，龍井區交易規模98億居第一，主要集中在關連工業區，最大筆交易為汽車產業以4.46億取得關連工業區2,478坪土地；太平區、潭子區則分別以73億及61億分居二、三名。
信義全球資產中區商仲部業務總監張現傑表示，台中由於基礎建設完善、產業發展成熟，成為企業進駐投資首選，近年國際局勢變動，台商紛紛回流設廠，據統計投資台灣三大方案，在台中的總投資金額已超過3,000億，合計通過件數265件為全國第一；政府政策持續輔導未登記工廠合法化，也持續推升工業土地、廠房需求。
除既有優勢，台中工業土地市場近期還有兩利多加持，其一為台積電2奈米廠規劃落腳中科，擴廠效益吸引半導體上中下游產業鏈及其他高科技產業群聚，業者進駐將持續創造土地、廠房需求；其二為串連西屯至港區、被稱為「特五號」的中科西南向聯外道路預計今年6月開通，便捷的交通更有利於企業員工通勤、產業發展，順勢帶動沙鹿、龍井一帶工業地產交易。
近期已有越來越多自用買方諮詢工業土地，詢問產品以400坪至500坪工業地為主，隨著倉儲業蓬勃發展，千坪以上工業土地詢問度也增多；此外《平均地權條例》即將上路，預售市場轉冷，也有投資型買方看準工業地產需求，提前布局保值抗通膨的商用不動產商品。
張現傑也提醒，工業地產交易通常涉及大額投資規模，需具備法規、稅務等專業知識，包括廢水處理、大型車輛進出動線等細節都要全盤考量，因此諮詢具優良信譽的商用不動產仲介，交易過程公開透明，可有效提高交易品質、保障買賣雙方權益。信義全球資產公司中區商仲部深耕台中商用市場，不動產經紀人員富實務經驗，並有產權調查、法務、地政士團隊支持，提供買、賣方不動產布局建議。