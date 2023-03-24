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房市／台中工業土地旺！3年交易額逾700億　「這區」最熱

▲半導體大廠新設廠將落腳台中，加上特五號道路預計今年6月通車，多項利多齊助攻，帶旺台中工業土地交易。 （圖／信義全球資產提供）
▲半導體大廠新設廠將落腳台中，加上特五號道路預計今年6月通車，多項利多齊助攻，帶旺台中工業土地交易。 （圖／信義全球資產提供）

家庭消費中心/綜合報導

根據信義全球資產公司統計，台中工業土地近三年交易規模累計逾700億元，總交易面積相當於14座台中公園，其中以龍井區交易最熱。預期隨台商持續回流投資、指標大廠進駐，加上台積電2奈米廠將落腳、特五號道路通車等兩大利多助攻，將持續推升台中全年工業土地交易。

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信義全球資產公司顧問發展部經理林建勛分析，去年受升息因素、全球不景氣影響，國內外銷訂單表現疲弱，連帶影響工業地產交易情形；但台中地區工業土地在產業自用支撐下表現不俗，據實價登錄資料顯示2020至2022年間台中工業土地每年均有200億以上交易水準，總計三年交易規模達710億、總交易坪數47萬坪，其中近8成是500坪以下土地交易。

若從行政區分析，龍井區交易規模98億居第一，主要集中在關連工業區，最大筆交易為汽車產業以4.46億取得關連工業區2,478坪土地；太平區、潭子區則分別以73億及61億分居二、三名。 

信義全球資產中區商仲部業務總監張現傑表示，台中由於基礎建設完善、產業發展成熟，成為企業進駐投資首選，近年國際局勢變動，台商紛紛回流設廠，據統計投資台灣三大方案，在台中的總投資金額已超過3,000億，合計通過件數265件為全國第一；政府政策持續輔導未登記工廠合法化，也持續推升工業土地、廠房需求。

除既有優勢，台中工業土地市場近期還有兩利多加持，其一為台積電2奈米廠規劃落腳中科，擴廠效益吸引半導體上中下游產業鏈及其他高科技產業群聚，業者進駐將持續創造土地、廠房需求；其二為串連西屯至港區、被稱為「特五號」的中科西南向聯外道路預計今年6月開通，便捷的交通更有利於企業員工通勤、產業發展，順勢帶動沙鹿、龍井一帶工業地產交易。

近期已有越來越多自用買方諮詢工業土地，詢問產品以400坪至500坪工業地為主，隨著倉儲業蓬勃發展，千坪以上工業土地詢問度也增多；此外《平均地權條例》即將上路，預售市場轉冷，也有投資型買方看準工業地產需求，提前布局保值抗通膨的商用不動產商品。

張現傑也提醒，工業地產交易通常涉及大額投資規模，需具備法規、稅務等專業知識，包括廢水處理、大型車輛進出動線等細節都要全盤考量，因此諮詢具優良信譽的商用不動產仲介，交易過程公開透明，可有效提高交易品質、保障買賣雙方權益。信義全球資產公司中區商仲部深耕台中商用市場，不動產經紀人員富實務經驗，並有產權調查、法務、地政士團隊支持，提供買、賣方不動產布局建議。

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