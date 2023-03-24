上課想吃小泡芙！孩「改造1招」偷吃成功 老師傻眼告狀
學生時期的胃就像個無底洞，不管是上課、下課、放學都想吃一堆食物。日前有一位媽媽收到孩子學校班導師的訊息，表示小朋友為了在上課偷吃無所不用其極，竟在課堂上將點心小泡芙改裝成「濕紙巾」，媽媽一看照片直接笑出來，為難道：「這個回家以後要怎麼說她呢？」。
記者李惠婷/綜合報導
原PO於臉書社團《爆廢公社二館》發文，說明日前收到女兒學校老師的訊息，指出小朋友「將點心偽裝成濕紙巾上課偷吃」，並附上照片，能看到孩子將點心小泡芙上方的外包裝開出一個長形橢圓狀的洞，接著塞入濕紙巾盒蓋，從旁一看確實與普通濕紙巾無異，只是裡頭裝的是一顆顆香甜的小泡芙。
媽媽第一時間鎮定地回覆老師白眼貼圖及調侃「有那個餓嗎……」，可事後越想越好笑，發文道「我認真笑到現在，這個回家以後要怎麼說她呢？」。
眾人一致讚賞孩子的聰明才智，「好靈巧的腦袋」、「人才啊！有創意」、「智慧生活王」、「長大不得了」、「哈哈哈哈可以不要這麼聰明嗎？直接笑翻」、「她很聰明耶，我會誇獎她」，有人更因此習得新的零食保存法「我終於知道我吃不完可以怎麼處理了」、「撇除偷吃…對於吃不完的零食不是本來就應該這樣做的嗎」、「其實我還蠻讚賞她的點子」。