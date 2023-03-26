台灣剩13邦交國！眾議「誰是真朋友」 1國被點能到最後
外交部長吳釗燮今（26）日上午宣布宏都拉斯與我國斷交，這是總統蔡英文2016年上台後第9個斷交國，目前台灣僅剩13個邦交國，創下史上最低。對此，就有網友發文詢問，在剩下的13個邦交國中，究竟誰是台灣的「真朋友」，引起討論。
記者李惠婷/綜合報導
原PO於PTT發文，表示在和宏都拉斯斷交後，台灣目前名義上的朋友剩13國，包含貝里斯、瓜地馬拉、海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖文森及格瑞那丁、馬紹爾群島、諾魯、帛琉、吐瓦魯、巴拉圭、史瓦帝尼和地位較特殊的梵蒂岡，他認為除了經濟富裕的帛琉和為宗教因素的梵蒂岡外，其他國家若要斷交也只是一瞬間的事，「所以到底有誰才是台灣的真朋友呢？」。
貼文發出後裡起引起廣大回應，眾人點名「帛琉」應是最不可能與台灣斷交的國家，「應該只有帛琉吧」、「說真的，帛琉這國不缺錢而已」、「帛琉跟海地會撐台灣到最後」、「帛琉吧，關係算不錯」、「帛琉看起來是最穩定的」、「帛琉、梵蒂岡都跟台灣有深度合作，已經跟金錢援助無關了」，「梵蒂岡不會主動斷交」、「梵蒂岡之前都快轉向了」、「梵諦岡傳一陣子了，為了傳教之類的樣子」、「馬紹爾也不會啊，後面是美國」。
據悉，帛琉共和國是位於大洋洲的國家，1994年從美國的託管統治下獨立。據2022年經濟部所整理的《帛琉共和國投資環境簡介》，帛琉經濟來源40%仰賴觀光業；其次約35%外國援助，包括美國自由聯合協定 （COFA）聯邦政府與信託基金及其他國外援助，而帛琉GDP是太平洋島國較富裕國之一，平均國民所得超出12,000美元（約新台幣364,000元）。