宏都拉斯跟我國斷交　陳其邁籲朝野應團結對外

外交部今（26）日上午臨時召開記者會，宣布與宏都拉斯結束外交關係，高雄市長陳其邁認為，中國一再地外交打壓加上軍機擾臺等行為，朝野應不分黨派、共同團結，不要讓人家看笑話，中國在打壓的時候，內部又自亂陣腳、進行政治操作，他覺得大可不必，德不孤必有鄰，台灣還是要勇敢自信的跟國際社會交往。
記者鄭婷襄／高雄報導
高雄市長陳其邁今日下午參加左營舊城見城之道竣工啟用典禮被問到我國與宏都拉斯結束外交關係一事，陳其邁指出，中華民國跟中華人民共和國互不隸屬，中國一再地藉由這種外交的打壓，尤其是這種金錢外交，在國際社會壓縮我們的空間，另外一方面，也不斷的利用這種軍機擾臺，這些都是升高區域的不穩定，也會破壞整個亞太地區的和平現狀。
陳其邁表示，外交部不跟中國進行這種金錢外交，在這個時間，大家一方面更應該要支持我們政府，採取中華民國獨立自主的外交政策，二方面也應該朝野不分黨派，大家共同團結，不要讓人家看笑話，在中國打壓的時候，自己內部又自亂陣腳，進行政治操作大可不必。
陳其邁認為，臺灣是國際社會一個正面的力量，在疫情或者很多的國際合作，其實都可以做得更多、也受到國際社會的肯定，這幾年在蔡總統的領導之下，不管是在拓展在跟美、日等民主盟邦的實質外交，都有非常好的成績，台灣逐漸的被國際社會看見，不管是產業或國際合作各項工作上都有非常好的表現，德不孤必有鄰，還是要勇敢自信的跟國際社會交往，我們的朋友就會越來越多，他對台灣還是非常的有信心。