為何一堆人領6000不去登記？ATM、郵局「完勝原因」曝光

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貼文一出，不少網友紛紛回應「我爸媽想要去郵局領，直接把他們雙卡拿來都登記了，省了一堆麻煩」、「很多長輩沒辦法直覺操作，對他們來說去ATM帶身分證、健保卡、銀行卡就可以領現金，當然是很方便，而且看到現金也比較有安全感吧」、「家裡長輩都是要去ATM跟郵局領」、「我會實體去領.. 線上方便歸方便，還是喜歡實際拿的感覺」、「現金就是香！我是沒登記要去ATM領現金的」。
而根據《Yahoo奇摩新聞》民調指出，當題目問到「大家為何不去登記入帳」的原因，其中奪冠的原因為「害怕遇到詐騙」高達26%，另外則是「喜歡領現金」21.5%、「怕登記失敗」9.5%、「不擅長使用網路」7.7%以及「想搭配超商優惠」6.1%等等，顯然這次在「數位化」的回饋並不夠吸引人，讓不少人認為晚個幾天領現金也罷，畢竟實際看到錢還是相對安心點。
不過，最近網路上瘋傳著一位退休銀行員建議大家不要選擇「登記入帳」上網登記，因為資料會被變賣的事情，根據事實查核單位MyGoPen查證，此為「錯誤」訊息，但該貼文被廣網流傳，在24 小時內收到上千人次回報類似的可疑訊息。數位發展部也在官網闢謠，於專案結束後一個月徹底刪除，絕不保存，也不會作為其他用途。所以民眾真的無需擔心，只要選擇自己領錢最舒適的方法就可以囉！
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