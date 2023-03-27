普發6000別上網登記？銀行退休員稱「肯定被賣」　真相曝

為何一堆人領6000不去登記？ATM、郵局「完勝原因」曝光

▲全民普發6000元現金就快來了，從今（27）日起開啟不分流登記階段，不限身分證尾數只要符合資格民眾都可以上網登記。（圖/記者張嘉哲攝）
▲全民普發6000元現金就快來了，從今（27）日起開啟不分流登記階段，不限身分證尾數只要符合資格民眾都可以上網登記。（圖/記者張嘉哲攝）

記者張嘉哲/綜合報導

全民普發6000元現金就快來了，繼分流五天之後，從今（27）日起開啟了不分流登記階段，不限身分證尾數只要符合資格民眾都可以上網登記（https://6000.gov.tw）。但經過一輪分流後，五天累積線上登記人數僅有470萬人左右，其實比例相當低，顯見多數人還是寧願選擇ATM以及郵局領現金的模式，但登記入帳這麼方便又是最快領錢，是什麼誘因讓這麼多人不去登記呢？

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近日有網友在「Dcard」貼文指出「普發6000還在持續登記當中，身邊的朋友們幾乎都是選擇了線上登記，但我爸媽都還是要選擇直接領現，對他們來說線上登記也蠻麻煩，我自己是不想要去ATM排隊，反正距離真的發出來也是有一段時間，不如就登記等入帳吧，好奇大家選擇線上登記比例多少」。

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▲普發6千登記入帳開放五天後，登記人數僅有470萬人，顯見多數人還是選擇要去ATM以及郵局領現金。（圖/翻攝普發6000官網）
貼文一出，不少網友紛紛回應「我爸媽想要去郵局領，直接把他們雙卡拿來都登記了，省了一堆麻煩」、「很多長輩沒辦法直覺操作，對他們來說去ATM帶身分證、健保卡、銀行卡就可以領現金，當然是很方便，而且看到現金也比較有安全感吧」、「家裡長輩都是要去ATM跟郵局領」、「我會實體去領.. 線上方便歸方便，還是喜歡實際拿的感覺」、「現金就是香！我是沒登記要去ATM領現金的」。

而根據《Yahoo奇摩新聞》民調指出，當題目問到「大家為何不去登記入帳」的原因，其中奪冠的原因為「害怕遇到詐騙」高達26%，另外則是「喜歡領現金」21.5%、「怕登記失敗」9.5%、「不擅長使用網路」7.7%以及「想搭配超商優惠」6.1%等等，顯然這次在「數位化」的回饋並不夠吸引人，讓不少人認為晚個幾天領現金也罷，畢竟實際看到錢還是相對安心點。

不過，最近網路上瘋傳著一位退休銀行員建議大家不要選擇「登記入帳」上網登記，因為資料會被變賣的事情，根據事實查核單位MyGoPen查證，此為「錯誤」訊息，但該貼文被廣網流傳，在24 小時內收到上千人次回報類似的可疑訊息。數位發展部也在官網闢謠，於專案結束後一個月徹底刪除，絕不保存，也不會作為其他用途。所以民眾真的無需擔心，只要選擇自己領錢最舒適的方法就可以囉！

▲數位部在官網澄清，該則退休大姐的訊息為「謠言」，且強調資安無虞，民眾個資不會保存。(圖／翻攝數位部)
▲數位部在官網澄清，該則退休大姐的訊息為「謠言」，且強調資安無虞，民眾個資不會保存。(圖／翻攝數位部)

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