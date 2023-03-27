德國正妹嚇壞！講中台灣「10大奇葩文化」：小監獄超多的

我是廣告 請繼續往下閱讀
雷堤娜發現路上許多房子都會加裝「鐵窗」，看起來就跟小監獄一樣，一、二樓怕小偷能夠理解，但那種12、13樓的還在裝，讓雷堤娜笑稱「台灣的小偷都是蜘蛛人嗎？」
二、台灣人超愛吃
雷堤娜發現因為台灣美食眾多，讓台灣人都圍繞在「吃」上面，見面寒暄都是「你吃飽沒」、「中午吃什麼」、「晚餐吃什麼」，甚至要約出門都是「吃飯」，不會是要做其他事。
三、貓狗會坐在娃娃車
雷堤娜表示，許多台灣的飼主會讓狗坐娃娃車、讓貓放在太空包背出門，但她認為狗狗就應該要在路上遛，而貓就應該要待在家才對。
四、台灣人不愛走路、爬樓梯
雷堤娜透露自己每次搭捷運或者高鐵時，即便手扶梯排超長，大家還是會選擇排隊，而不會走空蕩蕩的樓梯，就連去健身房也是，在五樓大家也不搭樓層手扶梯暖身，而是要排電梯。
五、超愛看醫生
雷堤娜透露在國外看醫生費用昂貴，不少人生病都會偏向去藥局買藥，或通過自身免疫力睡一覺讓身體康復，但台灣卻是什麼小病都要去看醫生，這一切還是多虧有了「健保制度」才會有這種文化。
六、補習班文化
透露過去自己也曾經去過補習班兩個月就沒去了，在那邊都是在跟同學玩，雷堤娜直言補習班文化太神奇，「在學校學不好的知識，然後想透過補習來學好，這不是本末倒置嗎？」
七、大太陽也撐陽傘
雷堤娜表示，難怪台灣人皮膚那麼好，因為防曬的功夫做到非常極限，擔心得到皮膚癌。
八、台灣人超愛排隊
台灣人真的超愛排隊！雷堤娜不解的說「你們可以為了吃海底撈排兩小時，我很敬佩你們的耐心......」。
九、隨時都要叫警察
台灣人不管發生甚麼事都喜歡喊叫警察、告人，就算是家庭糾紛也可以報警求助，讓雷堤娜疑惑成年人不能自行解決問題嗎，在外國除非是到很嚴重的地步才會報警。
而最後，雷堤娜也補充了其他包括「台灣人很怕死」、「交通問題」等等概括成為第十項，坦言這些現象都是非常值得探討，也非常歡迎台灣人留言交流，而不少台灣網友看完之後也給雷堤娜大大按讚，表示觀察真的非常精闢，台灣文化就是如此。