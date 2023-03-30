房市／房仲清家具「掉大量金飾」！助客戶找回壓箱寶超暖

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例如幾年前，全家移居海外多年的蔡家人，考量蔡爸爸年事已高，希望先將在台灣的資產處理掉，避免兒女麻煩，委託她出售一棟別墅物件。但因蔡家人長時間不在台灣，黃味君不僅銷售期間協助清潔打掃，成交後，因買方希望將部分家具清理掉，黃味君為替蔡家人節省清運費用，主動請分店同事協助，先將家具搬運至1樓，再交給廠商清運。
沒想到，就在搬運位於4樓的一座衣櫃時，木板夾層竟掉出為數不少的金項鍊、戒指、手鍊、鎖片、耳環等，甚至還有舊台幣紙鈔，讓現場所有人都相當驚訝！原來，這些都是過世20多年的蔡媽媽留在衣櫃的私房錢，或許是冥冥之中知道房子即將易主，才讓「壓箱寶」順利在交屋前回到後代子女手中。
黃味君為這些「壓箱寶」製作了清單、妥善收好，交屋時原封不動還給蔡家人，對方十分感動，更大讚「如果發生在別的地方，很有可能就不見了！」但黃味君僅謙虛地說：「我們是信義房屋的同仁，這是我們都會做的事！」
信義房屋的核心價值就是「以人為本、先義後利、正向思考」，透過設身處地替客戶著想，以利他精神出發，提供最值得信任的服務。黃味君就說，房仲工作必然有辛苦、壓力，但協助客戶的成就感勝過一切，這也顯示在分店同仁一起無私協助蔡家人搬運家具、將「壓箱寶」分毫不取還給對方等作為上，這也是她入行超過20年，至今不輟的最大原因。