六福村狒狒vs南韓斑馬！圍捕手法曝光 逃脫命運完全不同
六福村在29日晚間突然承認近日逃脫的狒狒是自家園區的，由於過去園方皆主張該狒狒不是屬於自家，直到狒狒死去後案情卻大逆轉，引起民眾一片譁然。然而在台灣狒狒逃脫期間，在南韓同一時間也有斑馬逃脫，不過兩隻動物的下場大不同，甚至還引起了外媒的關注。
記者張嘉哲/綜合報導
綜合韓媒報導，在本月23日下午時，首爾廣津區兒童大公園發生了斑馬逃脫的事件，一隻大約兩歲大的雄性斑馬破壞了公園的圍欄，直接衝到馬路上，在汽車駕駛之間來回穿梭，讓不少用路人感到相當傻眼，引起路過民眾拍照、錄影等等，當局立刻協同園區相關人士到場處理，最終在下午4點多，園方工作人員會同消防員、警察三方圍捕斑馬，最後以鎮靜劑、麻藥讓斑馬緩下來之後，才在下午6點多時送回園區。
不過相比台灣狒狒逃脫，整整兩個禮拜圍捕不成，最後終於在民宅發現後，卻死於獵人槍口下，儘管牠從未對人有任何攻擊的行為。更讓人訝異的是，六福村從一開始的否認到最後承認狒狒是「自家園區」的行為，讓外界沒辦法諒解。
而此事也被英國廣播公司（BBC）報導表示，一隻逃脫的狒狒在台灣市區內遊蕩兩周後被抓獲，最終死於圍捕行動當中，獵人開槍將牠射成重傷，而農業局官員未能及時救治。這在民間掀起悲憤，隨著爭議越來越大，當地警方對這隻狒狒的死因展開調查。外媒提到，狒狒的悲慘命運與捕獲過程，都與23日從首爾兒童大公園動物園逃脫的斑馬形成強烈對比，該隻斑馬被麻醉後捕捉，目前已回到動物園休養。