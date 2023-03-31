房市／桃園捷運綠線房價最高在這2站　買氣支撐有3大原因

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桃園藝文特區支撐熱絡買氣原因有三，第一，機能完善，重大公設落成，許耀崑表示，桃園市立總圖書館的位置正是在捷運綠線G10、G11站之間，去年下旬開幕後，被譽為全台最美圖書館，也成為桃園的知名地標之一，也帶動周邊商圈發展，假日的人潮眾多，周邊無論咖啡廳、健身房、美容產業等都欣欣向榮，而購屋族眼見為憑，看到藝文特區的機能完善，未來又有京站百貨進駐，預計2025年落成，推升購屋意願。
第二，桃園藝文特區為置產客、換屋客、外來客首選，許耀崑表示，產品多為總價2-3000萬以上，因此多是累積一定資產的換屋族群，也有為小孩置產或是未來使用的置產需求，外來客大多為雙北、新竹購屋族群，假日至此遊玩，看到很棒的生活環境，就順道看看有什麼房屋出售。
第三為桃園藝文特區土地產品稀缺，購屋族選擇不多只能埋單，許耀崑表示，因為藝文特區發展較早，較少待發展素地，也因生活環境好，看得到未來發展，屋主惜售，因此釋出量少，只要一釋出，購屋族群大多把握機會入場。
許耀崑表示，目前桃園房價基期仍低，單價位於3-40萬之間，若是屋齡30年的社區大樓，還有機會找得到2字頭，也因為房價優勢以及上述優勢，人口持續移入，許多購屋族群選擇移入桃園，除了是看好桃園的發展與未來，也是希望以較少的房貸負擔壓力，追求較高的生活品質。