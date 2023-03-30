1582年10月僅21天！「消失10天」真相曝光 眾狂讚長知識
從小便學習一個月的時間不是大月31日就是小月30日，但有網友發現了一個神奇的「小小月」，那年的10月僅有21天，比大月少了整整10天之多，令其好奇地上網詢問原因，不少聰明的網友在留言區解答，表示上學時在地科課或閱讀測驗文章中都有看過。
記者李惠婷/綜合報導
「1582年的10月居然只有21天！」原PO於Dcard分享一張iPhone手機行事曆的照片，畫面顯示在1582年的10月，可神奇的該月4號之後直接跳到15號，有整整十天完全消失，這讓她震驚發文「消失的那10天去哪了？」
貼文發出引起熱議，網友解答「因為那一年曆法有更改」、「好像因為原本的曆法誤差太大所以有更改過，高中的時候某個英文閱測讀到過」、「高中地科課有教啊」。經查，教宗格里高利十三世於1582年10月4日修改行曆法，將已實施1600多年的「儒略曆」改成「格里曆」，為了修正舊曆法所累積出的誤差，於是直接跳過那10天。
眾人歪樓道，「比較好奇原PO在什麼情況發現的？妳也太閒了吧」、「好想領那個月的薪水XD」、「欸不行！我10號領薪水」、「被跳過的人：啊！少一次生日」、「好酷，不過把月曆縮成年曆其實滑到1582年不用很久耶！」、「以前程式設計作業有一題寫萬年曆，給日期要查星期幾那種，那時候有特別把這個考慮進去」、「長知識了哈哈哈，但誰會去看1582年的行事曆」。