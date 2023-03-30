愚人節不愚人！珍煮丹「黑糖伴伴」才10元 康青龍買6送6
愚人節不愚人！珍煮丹4/1愚人節當天一日限定，「黑糖伴伴」一杯10元！清明連假康青龍則祭出「買1送1」明起喝6天，3/31～4/5快閃「童享好康」，APP會員領券買「芋圓相思鮮奶茶」免費贈送「碧玉茉莉綠茶」，最高6天獨享買6送6。
記者蕭涵云/綜合報導
珍煮丹4/1愚人節一日限定！「黑糖伴伴」一杯10元，主打黑糖手搖飲的珍煮丹愚人節「來珍的」，4/1愚人節不愚人，推出「黑糖伴伴」一杯10元大優惠。限中杯熱飲，一人限購2杯；限現場購買，外送平台不適用。
選用祖傳黑糖手工拌炒熬煮帶出黑糖的香氣，以黑糖珍珠鮮奶一炮而紅的珍煮丹，愚人節推出暖心「黑糖伴伴」銅板價，一杯只要10元。還特別設計3款語錄貼紙，分別述說「一杯飲料的時間疼愛自己不過分」、 「嘿！今天更適合照顧自己」、「幸福，其實可以很簡單」，同樣於4/1當日，消費任一飲品都可以在杯身上看到，傳遞溫暖，會心一笑。
另外，康青龍APP領券最高「買6送6」爽喝6天！康青龍清明連假3/31～4/5連續6天，祭出「童享好康」快閃優惠，APP會員凡購買「芋圓相思鮮奶茶」1杯，即可免費贈送經典熱銷「碧玉茉莉綠茶」1杯，每人每天可領1張，最高獨享「買6送6」。