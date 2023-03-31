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清明節為何要吃「潤餅」？民眾排隊買爆了　背後原因揭曉

▲清明節吃潤餅（春捲）是一項非常應景的習俗，不過你知道吃潤餅的由來為何嗎？（圖／翻攝廚藝公社）
▲清明節吃潤餅（春捲）是一項非常應景的習俗，不過你知道吃潤餅的由來為何嗎？（圖／翻攝廚藝公社）

記者張志浩/綜合報導

明（1）日就是長達5天的清明連假開端，除了掃墓、祭祖、出門玩外，吃潤餅（春捲）對台灣人來說也是一項非常應景的習俗，不少民眾趕在連假前一天排隊買潤餅，場面相當熱鬧，不過為何清明節會和潤餅扯上關係呢？其實是源自於古代的「寒食節」，在「禁火」的限制下，大家只能吃冷食，加上寒食節與清明節氣相近，因此不需用火烹飪的潤餅就成為一項奇特的節日食品。

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「寒食節」據說處於春秋戰國，輔臣介子推為了讓當時流亡在外的晉國公子能活下去，就割下自己大腿肉烤熟後給他吃，晉國公子回國登基後，原本想封賞他，但卻再也找不到決定隱居的介子推，此時晉國公子竟決定放火燒山，想逼出介之推，卻意外燒死對方，後續便規定每年介子推過世的日子，老百姓禁止生火煮飯，衍生出所謂的「寒食節」。

▲今（31）日就有民眾目睹台南一處市場竟然出現排隊人龍，甚至還動用到紅龍來維持動線，而他們的目標其實就是當地60年老店的「春捲」。（圖／爆廢公社二館）
▲不少民眾趕在清明連假前一天外出排隊買潤餅。（圖／爆廢公社二館）
雖然「寒食節」的由來眾說紛紜，也有人說是先秦時期，秋季的最後1個月，民眾都禁止野外生火，以免天乾物燥，引起不必要的森林火災，但禁火的規定傳到台灣後，部分民眾仍養成習慣，因此不少人會用餅皮，在清明節前幾日包覆事先準備好的食材，並在過節期間食用，甚至到了現在，潤餅在台灣還被區分為南北兩種作法，北部潤餅內餡多以燙熟或水煮的蔬菜，加入炸紅糟肉、豆干及蛋酥、花生粉等配料，南部潤餅內餡則多為乾炒蔬菜，再搭上香腸、滷肉、油麵。

雖然吃潤餅是清明節一項重要的習俗，不過國健署提醒，南北潤餅一份熱量大約落在300至500大卡，以60公斤成人為例，要慢跑約2小時才能消耗這些熱量，建議餅皮優先選高纖口味、多吃新鮮五彩蔬果，若將潤餅當作正餐，食用時應把餐點中的主食、肉類及油脂類減量，才能達到均衡飲食。

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