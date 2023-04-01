起床就收6000元！郵局用戶疑惑：我怎沒有 實際原因曝光
民眾皆期待普發的6000元能早日入帳，行政院原訂為6日發放，不過王道銀行搶先在連假前一天墊付給客戶，這使多家銀行也加入提早發放的行列，今日凌晨起便有不少民眾回報「某某銀行收到了」，可郵局用戶的帳戶卻毫無動靜，紛紛疑惑是什麼原因。
記者李惠婷/綜合報導
在王道銀行提早發放6000元後，11家銀行包含台灣銀行 、土地銀行、合作金庫、第一銀行、華南銀行 、彰化銀行、兆豐銀行、台灣企銀、中信銀、台新銀、玉山銀行及郵局也跟上搶先發放的腳步，不少人一起床就看到6000元在凌晨時被匯入帳，上網嗨喊「我永豐的也入帳了，笑死」、「兆豐報到」、「玉山帳戶+1」、「第一報到」、「台銀半夜3點多就收到了」、「合庫發了」。
郵局同為搶先發放的機構，用戶的帳戶目前卻是毫無動靜，就有民眾疑惑「為什麼我郵局還沒發6000，本來想說大家都偷跑，我就先用掉了，現在只剩28塊要怎麼活？」、「郵局還在睡？」。
事實上，郵局提早發放的日期是明（2）日。行政院原本堅持維持6日入帳的決議，但在王道銀行搶發後，突然改變政策，轉向開放所有銀行可提前發放，中華郵政獲悉後也立刻宣布提早於2日撥款，將有400多萬名用戶受惠，實領部分郵局則定在4月17日，並預計在清明連假過後舉行記者會說明相關規定。