愚人節玩笑？電商突賣「7道噁爆料理」 看到最後全吐了
今（1）為清明連假第一天，同時也是一年一度的愚人節，不只許多民眾摩拳擦掌準備騙倒友人，連各大廠商也卯足全力！旅遊電商平台KKday今恰逢9週年生日，快閃一天在臉書粉專推出「各國奇異食物開箱」，有蠶蛹果凍、活蛆乾酪披薩、生章魚腳冰淇淋、香菜火鍋，最後則是昆蟲糖葫蘆。更狂的是，這些KKday還真的附上連結給民眾點選，引發一陣話題。
記者汪睿琦/綜合報導
KKday今快閃推出7大異國料理開箱，直指「各國新鮮直送特殊食材」，並且無須特殊管道，只要點選KKday網址就能「免費吃到」！臉書小編更奇思妙想寫下各道料理「功用」，像是「營養師推薦運動後首選-蠶蛹果凍」、「充滿生命力的視覺味覺饗宴-活蛆乾酪披薩」、「不說還以為是巨型盆栽-香菜火鍋」等，充滿笑料。
更狂的是還真的有連結可以點！記者實際點進去一看發現大大的「愚人節快樂」才知被整，「我們其實沒有賣啦～」不過KKday這招以各國獵奇料理推廣站上旅遊商品，成功吸住網友眼球，甚至有勇者跳出直喊「香菜火鍋我可以！！！」、「生章魚冰淇淋😋」。
此外，在愚人節快閃開賣的還有必勝客。本站稍早報導必勝客今在臉書粉專發文，將一日限定、只有今天，推出全新力作「零傷害比薩」單圈芝心圈圈！號稱不敢再開玩笑了，只見「放空無料比薩」，只有芝心餅皮外圈一整圈，還要消費者領悟「放空食材、立地成佛」的真理，更有鐵粉發現「真的可以買欸！」、「笑死好食用」。