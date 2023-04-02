必勝客「零傷害披薩」超猛！實體照公開　試吃結果超意外

獨／拚必勝客！達美樂PO照賺6000大披薩　頭香：太好中獎

▲跟必勝客「零傷害比薩」拚了！達美樂清明連假送6000元，PO照就抽20個大披薩，而且有50個名額還沒什麼人知道，難怪頭香留言的粉絲忍不住偷笑「中獎率感覺超高」。（圖／達美樂提供）
▲跟必勝客「零傷害比薩」拚了！達美樂清明連假送6000元，PO照就抽20個大披薩，而且有50個名額還沒什麼人知道，難怪頭香留言的粉絲忍不住偷笑「中獎率感覺超高」。（圖／達美樂提供）

記者蕭涵云/台北報導

普發6000元超強放大術！清明連假出遊把錢花完沒關係，達美樂加碼PO照就抽6000元加菜金，相當於一次賺到20個大披薩，要跟必勝客「零傷害比薩」拚了！只要到達美樂粉絲專頁PO出與達美樂披薩合照，將抽出50名幸運兒，可獲得大披薩券20張。該活動低調又神秘，搶頭香留言的粉絲忍不住偷笑「中獎率感覺超高」，還有民眾發現，「現在留言沒幾個 直接包中獎欸」，大家趕快來搶最後名額啊。

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不少美食業者搶賺政府普發6000的商機，不過多半都需要民眾全額儲值，相當於一次梭哈6000元都在該品牌消費，才有辦法放大金額賺取優惠。達美樂佛心在清明連假，祭出加碼抽獎6000元加菜金活動，只要PO照就能賺到20個大披薩。

連假5天4/1～4/5 23:59截止，只要追蹤達美樂粉絲專頁，按讚並分享優惠貼文，於留言處PO出與達美樂披薩（產品跟Logo盒子）的合照，再到GOOGLE表單填入訂單資訊，就能搶大披薩券20張，共抽出50位幸運兒，相當於只要花一份披薩錢就能再賺6000元。

▲達美樂加碼PO照就抽6000元加菜金，賺進20個大披薩。（圖／達美樂提供）
▲達美樂加碼PO照就抽6000元加菜金，賺進20個大披薩。（圖／達美樂提供）
該活動低調又神秘，可能因為清明連假大家趕著出門遊玩，竟然沒有太多人知道，讓搶頭香留言的粉絲忍不住偷笑「中獎率感覺超高」，還有民眾發現，「現在留言沒幾個 直接包中獎欸」，喜歡披薩的大家趕快到粉專上搶最後名額啊。

提醒大家，參加活動需要為4/1～4/5訂購達美樂披薩的訂單才可參加；期間內，單筆訂單限定留言PO文一次，兩筆兩次，以此類推；將於4/14 18:00前，於達美樂FB公布得獎名單，並於3周內主動寄出免費大披薩券。

▲必勝客無預警開賣全新力作零傷害「放空比薩」！今日4/1愚人節一日限定推出「單圈芝心圈圈」，認真有賣、沒騙大家。（圖／翻攝自必勝客FB）
▲必勝客無預警開賣全新力作零傷害「放空比薩」！今日4/1愚人節一日限定推出「單圈芝心圈圈」，認真有賣、沒騙大家。（圖／翻攝自必勝客FB）
另外，必勝客愚人節不愚人，無預警開賣「放空比薩」！單圈芝心圈圈「零傷害比薩」沒有內餡，看起來很像在開玩笑，但是必勝客是來真的，掀起超多民眾搶訂炫耀，原本為一日限定商品，現在確認直到4/7都認真有賣，更被多數人稱讚其實很好吃，希望敲碗成為正式菜單。還沒搭上熱潮的人，可以把握時間開吃。

獨／賺很大！必勝客開賣「零傷害比薩」　連邊邊都不放過

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