獨／拚必勝客！達美樂PO照賺6000大披薩　頭香：太好中獎

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不少美食業者搶賺政府普發6000的商機，不過多半都需要民眾全額儲值，相當於一次梭哈6000元都在該品牌消費，才有辦法放大金額賺取優惠。達美樂佛心在清明連假，祭出加碼抽獎6000元加菜金活動，只要PO照就能賺到20個大披薩。
連假5天4/1～4/5 23:59截止，只要追蹤達美樂粉絲專頁，按讚並分享優惠貼文，於留言處PO出與達美樂披薩（產品跟Logo盒子）的合照，再到GOOGLE表單填入訂單資訊，就能搶大披薩券20張，共抽出50位幸運兒，相當於只要花一份披薩錢就能再賺6000元。
該活動低調又神秘，可能因為清明連假大家趕著出門遊玩，竟然沒有太多人知道，讓搶頭香留言的粉絲忍不住偷笑「中獎率感覺超高」，還有民眾發現，「現在留言沒幾個 直接包中獎欸」，喜歡披薩的大家趕快到粉專上搶最後名額啊。
提醒大家，參加活動需要為4/1～4/5訂購達美樂披薩的訂單才可參加；期間內，單筆訂單限定留言PO文一次，兩筆兩次，以此類推；將於4/14 18:00前，於達美樂FB公布得獎名單，並於3周內主動寄出免費大披薩券。
另外，必勝客愚人節不愚人，無預警開賣「放空比薩」！單圈芝心圈圈「零傷害比薩」沒有內餡，看起來很像在開玩笑，但是必勝客是來真的，掀起超多民眾搶訂炫耀，原本為一日限定商品，現在確認直到4/7都認真有賣，更被多數人稱讚其實很好吃，希望敲碗成為正式菜單。還沒搭上熱潮的人，可以把握時間開吃。