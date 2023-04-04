台灣孩子快樂嗎？睡少課業重　生活滿意度平均73.5分　　

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此外，長達3年的疫情缺少人際實體交流似乎也影響到兒少的心理健康，調查結果顯示有15%兒少覺得「孤單」，28.4%覺得「世界少了我也沒有關係」，而非常喜歡現在生活的兒少比例（27.9%）也較去年少。
與家人關係也直接影響了兒少的生活滿意度，從共餐的頻率來觀察親子互動，結果顯示每天跟家人共餐的兒少有46.2%，趨近於國際HBSC調查的50%比例。另外，在分享心事方面，「覺得把煩惱告訴媽媽容易」的有61.5%，相較2022年56.6%增加4.9%；「把煩惱告訴爸爸容易」的有49.5%，較2022年45.2%增加4.3%，雖然仍低於國際平均的85%及73%，令人欣慰的是外出機會減少的疫情時代似乎促成更多家內的親子交流。
不過，這次調查結果也顯示，有44.5%台灣學童認為學校課業壓力大，比起2022年增加（2.9%），相較於HBSC國際平均36%明顯高出許多。近年來108課綱雖然強調多元學習，但調查發現台灣學童的課業壓力仍持續上升；也難怪有28.8%學童不喜歡上學，非常喜歡上學的比例僅14.4%，與HBSC國際平均28.0%仍有較大的差距，但好在因學校師長、同學的共同努力下，超過7成台灣學童對於校園生活仍是感到安全、友善並有人協助的。
兒童福利聯盟執行長白麗芳表示，每年兒童節，兒盟都會公布台灣孩子的大調查，提醒大人世界了解孩子的問題和需求，可以再多做些什麼可以讓孩子更幸福？後疫情時代，無論是孩子或是大人世界，都面臨新的問題和挑戰，也需要大家好好思考怎樣的生活安排可以讓孩子更快樂，讓童年的幸福感更提昇。
兒童福利聯盟這項調查的研究對象為台灣5至9年級的在學兒少，以分層叢集隨機抽樣方式，先將全台各縣市分為北、中、南、東4區，並依據內政部人口統計資料中各區11至15歲兒少人口比例，規劃各區預計抽樣之樣本數，並於4區中隨機抽出國小、國中學校，請國小5、6年級、國中7、8、9年級學生協助填寫問卷，時間為2022年12月9日至2023年1月13日，總計發出2159份問卷，篩選出1875份有效學生樣本，回收率86.85%，在95%的信心水準下，誤差不超過±2.26%，其中男性佔49.1%、女性佔47.1%及1.7%為其他，有41.3%為國小生、58.7%為國中生。