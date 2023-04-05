外國妹來台灣環島！騎重機不慎上國道　遭路人攔車拔鑰匙

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隨後羅西就立刻在下一個匝道離開高速公路，沒想到此時後方一輛騎著藍色白牌機車的男子追上，攔下羅西，甚至還動手把她車輛的鑰匙拔除，並打電話報警。不久後國道警察也到場了解情況，羅西則說明「自己被導航誤導，我很抱歉」，而警察瞭解完整狀況後也說「妳不用繳罰款」，同時也幫助羅西設定導航功能，避開高速公路的路段。羅西當下忍不住想喊「這趟旅程的前5分鐘，真是刺激」，但後續還是安全且順遂的完成了環島之旅。
而這部影片內容曝光後，隨即引爆網路輿論，不少台灣網友痛批：「不是警察的民眾，為什麼可以攔車拔人鑰匙」、「 警察都沒拔了，你普通人在拔啥？」但有一派人認為，「看到是外國人，語言不通怕他危險，報警處理而已吧」。
由於爭議延燒，羅西(Rosie Gabrielle)也在影片下方替攔車男子緩頰：「我不認為他有任何傷害的意思。他是一個簡單的人，我認為他在語言障礙上掙扎過。他驚慌失措，這就是他拿走鑰匙的原因，因為他無法向我解釋」，當時她也一度誤認對方是執法人員，自己也知道台灣重機不能上高速公路的規定，「最好的辦法是警察來了，如果他們不這樣做，我可能會掉頭直接回到高速公路上，遇到更多麻煩，但是非常善良的警察給我指了一條可以離開的小路」。