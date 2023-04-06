遭兒子賣房！台中老夫妻帶祖先牌位流浪「住」超商1個月

蔡麥會寫下歷史新頁　陳其邁：德不孤，必有鄰

▲中國對台啟動聯合巡航巡查，高雄市長陳其邁認為，中國片面的升高台海情勢，造成區域的緊張，中國要負起所有責任。（圖／高雄市政府提供）
▲中國對台啟動聯合巡航巡查，高雄市長陳其邁認為，中國片面的升高台海情勢，造成區域的緊張，中國要負起所有責任。（圖／高雄市政府提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

稍早， 總統蔡英文與美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）以及跨黨派國會議員會面，為台美關係寫下歷史新頁，也再一次提高台灣的能見度以及國際地位，高雄市長陳其邁認為，蔡總統重申台灣致力成為世界的可靠夥伴、區域穩定的基石，以及良善的力量，德不孤，必有鄰，台灣人民有維護和平的決心，也堅持獨立自主的民主生活。

我是廣告 請繼續往下閱讀
麥卡錫議長及跨黨派眾議員公開聲明，台美人民的友誼對自由世界意義深遠，對維持經濟自由、和平與區域穩定至關重要，期盼台美深化合作，也強調會協助強化台灣捍衛自己的能力。

▲總統蔡英文與美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）以及跨黨派國會議員會面，為台美關係寫下歷史新頁。（圖／總統府Flickr）
▲總統蔡英文與美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）以及跨黨派國會議員會面，為台美關係寫下歷史新頁。（圖／總統府Flickr）
陳其邁指出，疫情後的世界變化劇烈，全球供應鏈重組，台灣被世界高度關注，也被高度需要。在美國，眾院議長的地位僅次於正副總統，這是1979年台美中斷邦交後，我國歷任總統會見美方層級最高的官員。誠如蔡總統所說，「德不孤，必有鄰」，不僅台美關係處於史上最強健階段，台灣與歐洲及印太國家的交流也更密切，讓國際社會更加清楚，台灣是一個主權獨立的國家，也是自由民主陣營的好夥伴。

陳其邁說，台灣處境從來嚴峻，從1970年代「一卡皮箱走天下」創造經濟奇蹟，到現在透過半導體產業建立護國神山，在幾十年的過程中創造舉世讚揚的民主生活方式。並且貢獻國際社會，也在盟友們的支持下，打開國際地位與空間，並堅定捍衛國家主權與安全。

但如美國前總統雷根說過的，「自由並非代代相傳的，它需要每個世代不斷去捍衛與爭取。」我們有責任努力維護安全及經濟的韌性發展，這好比面對下次的棒球經典賽，唯有透過不斷地磨練、付出更多汗水，才能做好準備迎接新的挑戰。

陳其邁強調，台灣就是台灣，不是中國的一部分，透過出訪提高國際能見度，讓國際看到2300萬人民同感驕傲的成就。在此變動時局之下，呼籲國人不分黨派一致對外，共同捍衛國家的主權與民主的價值，支持政府穩健參與國際、連結世界。

對於中國對台啟動聯合巡航巡查，陳其邁認為，中國片面的升高台海情勢，造成區域的緊張，中國要負起所有責任，這個行為也違反了兩岸海運協議與海事通用慣例，這都不是大家所樂意見到的，應該要克制，不應該片面的破壞台海現狀，維持台海和平與穩定，這也是政府一向的主張與努力的做法，不樂意現階段這種單邊的行動，「這個不僅我們無法接受，我們周邊的國家也沒有辦法接受這種破壞台海和平與穩定的行為」。

更多「蔡英文會見麥卡錫」相關新聞。

陸將對台海船舶慣用航路巡航巡查　我方嚴正抗議

陸啟動台海巡航　海委會：勿有過當之舉破壞區域和平穩定

蔡英文會麥卡錫　黨政人士：象徵台美共同控管北京的風險

蔡麥會登場！麥卡錫曝會晤蔡英文合照

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀