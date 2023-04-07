房市／信義挺「做好事的幫派」　感動黑幫老大來看演出

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而讓他轉變的關鍵點，就是看到很多幫派朋友被關、甚至失去性命，加上接觸學校戲劇社團，在舞台上被肯定帶來的成就感，於是在高中生涯快結束時一邊準備大學、一邊也著手成立了逆風劇團，透過戲劇與陪伴幫助非行少年們走回人生正途。
陪伴一群高關懷險少年沒有想像中容易，手機24小時待命，半夜經常出門處理突發狀況，更是家常便飯。他們曾經在深夜到黑幫地盤去談判救回劇團孩子，在多次的接洽過程中，甚至後來感動黑幫老大主動來看他們的劇團公演。
因為走過這段路，也更清楚孩子們的想法，除了戲劇陪伴，成瑋盛也規劃了許多公益服務讓孩子參與。跟愛打架的孩子說「我們來成立做好事的幫派，放下西瓜刀、信號彈，改拿掃把畚斗來打掃社區。」也帶原本愛飆車的孩子們組成車隊，送物資給獨居長輩、幫忙打掃環境、陪伴聊天，「我們鼓勵孩子後座不載妹，一起載物資給獨居爺爺奶奶」。
經營劇團，除了熱血和理想，資金和人力也是持續的關鍵，信義房屋社區一家「全民社造行動計畫」執行經理黃卉芃表示，透過社區一家的支持，讓逆風劇團能持續將戲劇陪伴的模式，推廣到全台，協助更多高關懷少年。
成瑋盛表示，獲得社區一家《築夢個人類》首獎和《幸福社區類》楷模獎，除了有資金支持外，也很高興透過社區一家計畫認識了同樣是社區一家《幸福社區類》楷模獎得主的萬華忠勤里里長方荷生，在方里長的協助下，除了在疫情困頓時，提供劇團物資外，也為孩子們開設國際咖啡師證照課程，其中更有曾是製作毒咖啡包的少年，努力考取證照，也有人因此從事餐飲業、有些更將在逆風劇團今年即將開幕的食堂上班，找到新的人生方向。
成瑋盛說，雖然逆風無法陪伴全台所有高關懷少年，但是社區居民、社工可以，只要社區更好了、人心凝聚了，大家就會彼此關心陪伴，真正成為一家人。