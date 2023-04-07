為當真人芭比「豐唇狂做43次」！她上節目吐真心：想要愛
來自保加利亞的安德莉雅（Andrea Ivanova）於2018年進行第一次改造，當時21歲的她驕傲地說自己是擁有世界上最大嘴唇的「巴爾幹芭比娃娃」，她為達成變身真人版芭比的夢想，多次進行豐胸、整形及豐唇手術，25歲時僅是嘴唇就已動刀43次，共計花費2萬英鎊（約新台幣76萬元），後續她參加美國約會真人秀《鑽石求千金（The Bachelor）》，透露出自己想要找到真愛的渴望。
記者李惠婷/綜合報導
據《鏡報》報導，安德莉雅為維持「世界上最大嘴唇的女人」之頭銜，每個月都會定期到診所注射玻尿酸，以她自己的說法「我喜歡古怪而奢華的外觀」，不過這卻造成桃花難以盛開，安德莉雅指出有不少男網友會透過社群平台連絡她，提出約會、包養以及出國旅遊等邀約，認為這是有人喜歡她的證據。
可是安德莉雅希望遇到能真心愛她並約定共度後半生的伴侶，因此選擇參加美國約會真人秀《鑽石求千金（The Bachelor）》，希望能在節目中找到真愛，不過她也悲觀認為「我不知道對方是否會喜歡像我這樣有人造美的女孩」。
關於目前的嘴唇大小，安德莉雅認為離自己的理想還有段距離，她自認為是名古怪美女，自然美對她來說太過無趣，於是決定從根本上改變外表，並強調接下來還會進行更多的整型項目。然而，過去就曾有整形醫師警告，她必須持續注意巨大嘴唇所引發的疼痛，雖然填充物基本上是安全的，但還是有機率導致感染、腫脹等副作用，若情況嚴重，未來進行任何手術都可能發生喪命危機。