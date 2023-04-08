不良生活習慣攸關健康 生活型態醫學讓您遠離慢性病威脅

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另一名40多歲男性，罹患糖尿病、高血壓已20多年，且因為腎衰竭接受換腎手術，近來又因肥胖和血糖控制不佳等問題求醫。診察發現其體重高達163公斤、BMI50、體脂肪43%，於是醫師先給予藥物調整，並請病患調整生活型態。經過2年多，患者體重降至104公斤，成功減去59公斤，糖化血色素從8.1%降至6.5%，血糖得到良好控制。
奇美醫學中心全人醫療科暨老年醫學科主治醫師葉峻榳表示，根據國民健康署2017至2020年國民營養健康調查，4人當中就有1人罹患代謝症候群，而男性的盛行率(30.4%)又高於女性(19.7%)。隨著醫療科技的進步，人類的壽命也越來越長，但伴隨而來的慢性病也就越來越多，加上現代人的生活型態忙碌、壓力大，再加上三餐不定時、睡眠不足及缺乏運動，或是有抽菸、喝酒等不良習慣，長期下來恐導致各種慢性疾病的發生。
葉峻榳指出，要避免慢性病找上身，有幾個重點非常重要，包括了健康飲食、運動、管理壓力、充足睡眠、避免有害物質和社交互動。切實執行可有效預防和治療許多慢性疾病。健康飲食是指遵循均衡、多樣化、營養豐富的飲食模式，減少高脂肪、高膽固醇等不良成分攝取，進而降低心血管系統的疾病風險。良好運動可以增強身體免疫力和心肺功能。有效管理壓力可以減少身體産生負面影響。充足睡眠可以促進身體修復。避免有害物質，如：香菸、毒品等，可以減少各種健康問題的風險。正當社交互動可以提高心理健康和生活質量。
葉峻榳說明，生活型態醫學是一種以調整生活方式來預防疾病、增進健康的醫學。許多科學證據和研究皆證明飲食習慣、運動量、睡眠品質等生活習慣與身體健康之間習習相關。生活型態醫學藉由跨學科、跨領域的整合，幫助病人擁有健康的身體及良好的生活品質。