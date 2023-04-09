讓座魔人根本國恥！她「經痛坐下」遭嗆裝病　怒上網連署

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「結果旁邊一個大約60歲的男子跟他老婆低聲的說『現在年輕人都在裝病』」該網友當下理智線秒斷回嗆，強調「博愛座到底該不該廢除，因為幾年前就有一份連署要廢除博愛座，但主管機關一句話就是不同意廢除，大家去翻閱前幾年提案的資料就明白了，所以要廢除博愛座已是不可能的事了！ 廢不廢除，現在已經不是討論的重點了！而是應該討論如何規範「要求不應該逼讓」的重點，不管贊成廢除或反對廢除，我們都應該支持嚴懲讓座魔人！」
貼文一出，不少網友紛紛回應「我剛剛懷孕不舒服坐火車坐在博愛座，一個爸爸帶著小女孩狠狠一直瞪我很久，我至今無法忘記那個深仇大恨眼神，支持」、「到底為啥年輕人就要讓位啊，讓位只是美德又不是義務....」、「博愛座真的全部先廢吧，真的沒意義」、「讓座是美德不是義務，很多人不懂」、「拜託大家幫忙分享，讓附議衝過關」。
而根據「公共政策網路參與平台」上這份「開罰讓座魔人」的連署，目前僅剩下14天，已附議1669人，還需要3331個附議，連署書內容提到「讓座行為固然是美德，但不是絕對義務」，博愛的意義應是創造友善文化，而不是以不文明的思維，對他人行不友善行為，侵害有座椅需求的乘客權利，我們中華民國是要成為首善之國，還是要成為野蠻首惡之國？國際如何看待我們台灣！讓座文化根本是國恥！