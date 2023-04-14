想健康就一定要犧牲美味？其實選對「這個」才是致勝關鍵

市面上有越來越多主打健康、少負擔的調味料，到底該怎麼挑選？其實大原則就是挑選成分單純、簡單的，選購時可以看一下成分說明，原料配方簡單、不添加多餘添加物，就已經達到標準，再來就是看一下營養標籤，熱量、蛋白質、脂肪等含量是否符合需求。
像是龜甲萬料亭和露系列是清爽型日式風味醬油，主要訴求就是鮮甜不死鹹，且醬油鹽份僅有9%，無添加防腐劑、調味劑、焦糖色素，還獲得台灣優良食品發展協會的「TQF Clean」驗證，不僅符合少添加或無添加的條件，更需具備食品安全與品質認證，讓產品大加分，可百搭各式食材，不用再額外調味，簡單就能做出健康美味的料理。
健康真的不需要犧牲美味，龜甲萬料亭和露共有2款風味，鰹魚風味淬取鰹魚風味精華，融入非基改大豆所釀造的醬油，不僅鮮甜還有層次感，可以與水1：8比例稀釋成柴魚高湯，無須再額外調味，夏天可用於涼拌料理，像是泰式海鮮沙拉、和露洋蔥拌海菜，或是清爽的海鮮蕎麥麵、豆皮湯汁烏龍麵；冬天還可以當做火鍋湯底，製作牛肉味噌豆腐煮、紅蟳豆腐鍋，或是來點日式的雞肉壽喜燒、豬排蓋飯都非常適合，一家大小吃起來美味無負擔。
▲昆布香菇風味，萃取日本北海道真昆布、香菇精華，口味清爽鮮甜還帶有海洋鮮味，搭配清爽的沙拉，更是美味。 (圖／資料照片)
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在現今物價飆漲、工時又長的時代，想要在百忙之中維持健康不需要花大錢，龜甲萬料亭和露一瓶抵多瓶，獨特的鮮味更適用於「沾、拌、淋」各式料理，可謂是調味的魔術師，且瓶身的包材「擠壓」設計特別引進日本熱銷的擠壓瓶包材技術開發，輕鬆好擠、好控量，使用上完全不會浪費，輕鬆一擠就能完成許多輕食、沙拉、沾麵等料理，即日起到5月4日全聯促銷價一瓶只要79元，絕對是精打細算家庭主婦、上班小資男女的最佳選擇。
▲龜甲萬料亭和露一瓶抵多瓶，即日起到5月4日全聯促銷價一瓶只要79元。(圖／資料照片)