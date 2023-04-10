豬價飆高！農委會協調台糖增供應 專案進口至少3000噸
近期豬肉價高，農委會下午表示，將協調台糖3、4月份增加供應3000頭毛豬上市，並專案進口豬肉至少3000公噸，同時滿足豬農與消費者權益。
記者許若茵／台北報導
國產豬肉價格大漲，每公斤批發行情價已達99.96元，逼近百元大關，農委會表示，面對原物料、能源成本上漲等影響，不但國內養豬業者承受成本大幅上漲的壓力，近期國際豬肉價格也大幅波動，以我國進口量較大的歐盟國家來看，丹麥、西班牙等國家屠體價格較去（111）年大幅上漲，就整體歐盟平均豬肉屠體價格則上漲約31%，我國此波毛豬拍賣價格與去年同期相比上漲約2成，漲幅較該等國家而言相對平穩。
農委會強調，養豬場長期以來飽受環保議題影響增養不易，為提升豬隻育成率及翻轉養豬場污染的負面形象，自110年起透過養豬百億基金辦理養豬產業轉型升級計畫，輔導養豬場導入新式設施設備及強化豬場污染防治設施，迄今已超過1550場養豬場獲得改善，同時也改善我國豬肉冷鏈供應體系提升我國豬肉品質，提供國人優質豬肉產品，逐年輔導我國養豬產業穩定及永續發展，並非缺乏長期規劃輔導措施。
農委會說明，除長期持續輔導養豬產業改善整體產業體質，面對近期因國際豬肉價格大幅上漲，導致國內豬肉需求走強，除已協調台糖公司3、4月份增加供應3000頭毛豬上市外，已透過中央畜產會辦理專案進口豬肉至少3000公噸，另外將依臨時產銷需求機動增加肉品市場休市日，務求維穩毛豬產銷及價格，充分供應消費需求。