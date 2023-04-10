好市多「牛肉捲」驚喜回歸！常客見菜單嗨翻：又能吃到了
美式賣場好市多（Costco）的熟食品項，過去相當受到顧客喜愛，但其中一項熱門美食牛肉捲，在去年11月時突然宣布停賣。不過今（10）日就有民眾在逛好市多時，發現熟食部菜單上，牛肉捲驚喜回歸了，畫面曝光也掀起許多常客振奮：「又能吃到了」。
記者潘毅/綜合報導
去年11月底，好市多的熱門熟食牛肉捲突然停賣，改為販售豬肉捲，價格同樣為99元，當時好市多回應表示，「由於牛肉捲已銷售20年，從11月22日開始替換為豬肉捲，售價99元。未來Costco將會推出不同的捲類來替換，提供會員不同的嚐試。」
而牛肉捲停賣近4個月後，今（10）日有民眾在臉書《爆廢公社二館》上分享，剛剛到好市多台中南屯店的熟食區時，看到牛肉捲重新回到菜單上，忍不住興奮大喊「終於回來了！覺得很開心，很久沒有吃到牛肉捲了」；另外也有PTT鄉民表示，自己在好市多北高雄大順店也有看到牛肉捲風光回歸。
其他喜愛牛肉捲的網友看見此消息，紛紛嗨翻表示：「終於回來了，以前幾乎每次去都會買牛肉捲的...」、「Costco的牛肉捲真的超好吃的」、「昨天去還是豬跟雞，希望下次去還有」、「上次去沒有牛肉捲，我超傻眼的，現在又有理由去了」。