麥當勞「9年前菜單」價格曝！眾見今昔對比嘆：回不去了
物價隨著通貨膨脹逐年上升，麥當勞也抵擋不住在去年調整套餐價格，近期推出的89元「1+1星級點」也被網友稱是「1+1=$50」走入歷史的前兆，不過官方對此直球回應，說明目前沒有下架規劃。有民眾翻出2014年的麥當勞菜單，對比如今的價格及份量，大嘆「真的回不去了！」
記者李惠婷/綜合報導
原PO於臉書社團《爆廢公社》發布2014年的麥當勞菜單價目表，能看到經典套餐包含麥香魚、麥香雞品項都只要79元，現在價格卻已破百；6、9塊麥克雞套餐價格分別是99、125元，而前者現在為129元，後者9塊調整成10塊後價格為169元。
常在網上被鄉民討論的已下架套餐「板烤雞腿堡」，當時售價是109元，去年3月限定期間回歸時單點價格要89元，搭勁脆套餐則為157元。對此，原PO大嘆「懷念以前麥當勞的價格」。
該文引起許多網友的共鳴「以前吃蛋捲10塊，麥脆雞39，回不去了」、「以前的大小才是真的讓人懷念」、「回不去了，我最愛的奶昔也回不來了」、「有些東西現在比較便宜！因為縮水了....」。
不過有人表示「25年前左右，大麥克套餐95，當時新人員工時薪69一小時吃不起一套，現在大麥克套餐140 ，時薪178…..漲幅算還好吧」、「要不要懷念之前的薪水？」、「那時最低時薪才115到120元，有什麼好懷念的？連9號餐都買不起」、「2012年在麥當勞打工時薪才103」。