MP嘎嘎「曾陷劈腿風波遭退團」窮到發傳單！音樂主理人重新出發
38歲的前人氣天團「MP魔幻力量」嘎嘎，近日以選手身分參加由陶晶瑩、邱宇辰（毛弟）主持的節目《音樂主理人》。目前已解散「MP魔幻力量」於2009年出道，為台灣首組雙主唱男子樂團，成員包含主唱嘎嘎與廷廷、鼓手阿翔、團長凱開、DJ鼓鼓和吉他手雷堡。其中最受媒體關注的嘎嘎在2017年爆發桃色事件，甚至還被爆「2年劈腿8女」事件，形象重創被迫退團。淡出演藝圈後，他甚至一度窮到發傳單、端盤子糊口，如今重新出發，他在節目中的表現也頗令人期待。
記者郭佩蓉/綜合報導
MP魔幻力量曾以專輯《戰神》入圍第26屆金曲獎最佳樂團，經典歌曲眾多，像是〈我是誰 我是誰 我是誰〉、〈不按牌理出牌〉、〈射手〉、〈感覺犯〉、〈戰神〉、〈我還是愛著你〉和〈偷偷的〉等，歌迷無數，不過主唱之一嘎嘎在半年內連環爆出多個緋聞，2014年先與安心亞傳緋聞，但當時他身邊還有一名正牌女友及另名小三，安心亞儼然成為「小四」，還不包含其他曖昧對象，隔年正牌女友氣不過，將他與安心亞「掀裙」影片外流，他的劈腿事蹟因此曝光，也被下了「禁足」半年處分。
2015年他被拍到與一名身材火辣女子看電影，後來該名女子與正牌女友「聯盟」，曝光交往私密照以及劈腿荒唐史；不只如此，同年一名聲稱是他前女友的人爆料嘎嘎床上功夫相當猛，甚至公開躺床照，證明自己所言不假，嘎嘎事後也承認爆料者確實是前女友。禁足處分結束後，2015年12月才剛「解禁」，嘎嘎又被拍到與一名嫩妹逛賣場，不過事後經紀公司澄清兩人僅是朋友，並強調他「單身」；才講完單身，嘎嘎同年同月馬上被爆出與Popu Lady寶兒深夜在街上擁吻，甚至為了求女生消氣不惜下跪，最後把女生拖到暗處再度伸手掀上衣，事後寶兒與他切割，他則在遭到經紀公司退團處分後，將臉書關閉神隱。
退團七年間，嘎嘎卸下主唱身分，沒了演藝工作的他，曾經窮到去咖啡廳端盤子、發傳單，就為了餬口飯吃，即便如此，他仍咬牙努力過生活，也愛上潛水，找到自己熱愛的興趣。如今他將以選手身分參加由陶晶瑩、邱宇辰（毛弟）主持的節目《音樂主理人》重新出發，以本名「潘俊佳」回歸熱愛的舞台，在節目中會帶來什麼表現，也讓人相當期待。