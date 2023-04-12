《音樂主理人》陶晶瑩見選手遇「衝突」　讚表演值得納入音樂教材

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陶晶瑩表示參與該節目能與時俱進、多聽年輕人的想法，「我們算是在一旁引導、當教練的概念。」透露由於每個選手都很大咖，都是拿畢生的專業，來和大家交流，所以難免會為了捍衛作品發生衝突，「每一位選手很跩、很有個性也很敢講，有一位直接否定華流音樂、覺得抒情歌很無聊，就和陳子鴻老師起衝突，不過那個氣氛很直接，我滿喜歡。」
陶晶瑩坦言當時接到邀請時，本來還猶豫一下，因為想在美國陪女兒，後來看到製作群不惜砸重金製作，內容滿有想法且選手有別於過去的素人，所以就決定共襄盛舉，「還好我有來，每一位都是大師等級，猶如高手下凡間，他們三金水準的表演，讓每個來當評審的都被嚇到。」也想帶先前奪下金曲獎的大師們，到節目上來讓大家認識。陶晶瑩更盛讚選手們的表演，無論最後有無得獎，都適合納入中小學、音樂學院的藝術教材，畢竟每一場表演的視覺效果、影像和舞台等，都相當有質感且值得學習。
陶晶瑩也提到節目後另一個看點，就是選手們背後的故事，「（選手）幾乎都懷才不遇，沒有被認可、沒有紅，所以才到這個舞台，每個人的生命曲線都很精采。」至於是否有哭？陶晶瑩笑說確實有2、3次，多半是被表演驚嚇、震懾。陶晶瑩這次也不遺餘力，利用人脈邀請不少音樂人到節目擔任評審，「我本來有找五月天的瑪莎，不過他有一連串的演唱會，娃娃魏如萱也有說很想來，但也礙於她有其他節目，要飛來飛去。」
負責外景主持的邱宇辰，任務是帶選手們走出棚外，到不同地區創作、找靈感，「我們會一起出去2、3天，已經去了高雄、台南等，我其實一開始和他們接觸有些緊張，但其實他們私下很真實。」擔任飛行導師的閻奕格，透露看完某位選手表演後，私下有主動邀歌，李友廷則是被問到是否想參賽，他露出害怕的表情，靦腆表示自己屬於溫柔派，害怕起「衝突」。