大慶夜市牛排崩壞！「一桶黑水」猛洗鐵盤 客抓包有陰影
夜市牛排因為上菜速度快又便宜的特性，常常去逛夜市還是會看到牛排店高朋滿座。然而，近日就有網友分享他去大慶夜市吃牛排時，結果竟然目睹員工拿著一桶黑水在洗鐵板，讓他在一旁目睹相當衝擊，貼文一出，引起不少網友熱烈討論，甚至也引起台中市食品藥物安全處關切。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在臉書社團「爆怨2公社」貼文指出「夭壽哦！差點嚇死…鐵板居然在這桶水裡用鋼絲球刷一刷，然後用抹布擦乾淨再端到前方備用」表示自己日前到大慶夜市吃了某家夜市牛排，結果竟然看到這麼恐怖的畫面，強調「之後吃夜市牛排只敢外帶，不敢再內用了」。
貼文一出，不少網友紛紛回應「這真的怪不見怪了....超多夜市牛排攤都很髒」、「還有那種橘黃色桶子，那都髒到爆，從來不吃夜市牛排」、「就是好吃的秘訣，被你發現了哭哭」、「可能好吃就是好吃在那一味」、「其實我認真說，夜市牛排很多都這樣」、「夜市牛排有些沒辦法一直換水，又很遠的情況下真的就這樣，你仔細觀察你就知道了」。
對此，台中市食品藥物安全處表示，將派員於營業時間前往稽查，業者應符合食品良好衛生規範準則規定提供清潔用水，如查現場製備場所及人員或供水設施不符衛生規範，將依違反食安法第8條規定令業者限期改善；如屆期未改善，將依同法第44條規定，處新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。