綠豆湯招牌「舌甘三口」是啥？眾解到頭昏 爆笑答案揭曉
一度以為來到元宵節猜燈謎現場！現今店家招牌的取名愈發創意，整復推拿店叫「可愛喬骨島」，寵物美容叫「Say Dog」，手工洗車叫「潔洗Car」，諸如此類的趣味招牌在台灣不勝枚舉，近日又有民眾在高雄駁二藝術特區附近看見一塊令人費解的招牌「舌甘三口」，發上網後引起熱議，店家本人也現身留言區。
記者李惠婷/綜合報導
原PO於臉書社團《路上觀察學院》發文，分享一張在高雄駁二藝術特區附近所拍攝的一張綠豆湯專賣店的招牌，其名叫「舌、甘、三、口」，前兩字眾人都能解出是「甜」，可後兩字卻是怎麼也猜不出來，眾人笑道「第四口就不甜了？」、「甜三口，剩下七口都是酸的！哈哈」。
有擅長解字謎的網友解答「舌+甘=甜」、「三個口=品」，正解為「甜品」，該店店主也現身留言區肯定這個答案，並打趣「我們想引人注意的目的達成了」，表示自己剛開店一年「有來駁二玩可以順（刻）便（意）路過唷！」，消費過的客戶稱讚「這家豆花和綠豆湯真的好吃」。
答案揭曉後，眾人開始效仿該店的手法留言「女子牛寺另刂」、「酉告矣欠」、「女子月巴另刀口乞」、「辶言木羕口屋」、「女子 倉刀 立日心」、「女子火頁」。