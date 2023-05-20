淹水棒球場3／澄清湖球場曾是排水標竿　回顧7年前整修工程

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澄清湖棒球場是如何從因為排水不理想，沒有職棒球團想要認養，到後來修建成功，成為南部重點球場之一？時任體育局長的清華大學教授黃煜和《NOWnews今日新聞》回憶當初整建經過。
廣邀顧問凝聚專業 6度場勘釐清問題
為了讓設計更符合球員需求，在整修前，黃煜的團隊就先整合全台6個不同領域的顧問，包括業內人稱「草博士」現任美國高爾夫球場場務總監協會會員的陳宏銘一同審視球場問題，在顧問的協助下，釐清球場是因草根過短、土壤太硬，以及級配使用錯誤，才會影響排水，甚至無法保護球員的問題。
而當時為了釐清這些狀況，市府祭出了多種實際測試，並在兩個月內6度造訪澄清湖球場，次數遠遠超過其它60多個市府管轄場館。
之後在草皮種類挑選、草皮下方的分層級配設計，市府團隊都仰賴專業的顧問意見，從彰化搬運品質良好的百慕達草種，並根據美國高爾夫協會的果嶺結構明細規格，在原始夯實上設計了3層級配。黃煜表示，「其實台灣還是有專業的草皮團隊，但是許多工程不見得會找上他們。」甚至有些工程為了立竿見影，會自行鋪設草皮，不願額外聘請草皮工程團隊。
避免官僚陋習！定期落實施工評管
黃煜表示，過去台灣的官僚陋習，就是體育單位提出需求後，就將工程全權交付給工務單位，在專業度不足的狀況下，又沒有適時監督評管，尤其是草皮底下，看不見的排水工程、級配設計、原料使用，一旦實作層面不符設計需求，就會導致施工品質差強人意。出於這方面的考量，黃煜堅持在施工過程落實評管，甚至曾現場要求工程團隊分篩碎石顆粒，預防碎石層原料不符標準。「如果施工過程省略這些監督，蓋下去發生問題就來不及了。」黃煜坦言。
而聯合大學土木與防災工程學系教授陳博亮也同意表示，球場是否能符合理想，業主的專業與態度就是關鍵「講白了，如果負責工程的工務單位是政治任命，而非專業任命，自然會影響施工品質。」
最終，澄清湖球場經過一年多的整建落成，在2017年獲得跨聯盟職棒交流賽的承辦機會，更提高日後職棒球隊移地訓練，以及聯盟舉辦熱身賽的意願。如今澄清湖球場再度面臨修建考驗，就等華麗轉身重回往日光景。